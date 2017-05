Evropski politiki dvomijo v ambiciozne načrte glede kitajske svilene ceste

Predstavniki držav Evropske unije so na mednarodnem srečanju v Pekingu izrazili vrsto pomislekov glede ambicioznih kitajskih načrtov za vzpostavitev t.i. nove svilene ceste. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zahtevajo jamstva Kitajske glede proste trgovine, varstva okolja in delovnih pogojev.

Nemška ministrica za gospodarstvo Brigitte Zypries je v govoru na srečanju, ki se ga udeležujejo predstavniki več kot sto držav, tudi Slovenije, povedala, da članice EU ne bodo podpisale skupne izjave o trgovini, če Kitajska ne bo izpolnila njihovih zahtev.

"Zaenkrat te zahteve, ki zadevajo področja, kot so prosta trgovina in enaki pogoji dela, še niso bile izpolnjene," je dejala. "A srečanje se zaključuje jutri, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo," je kasneje pojasnila novinarjem.

Srečanja v Pekingu se je udeležil tudi južnokorejski gospodarski minister Kim Yong Jae. (Foto: AP)

Evropski predstavniki, ki so sodelovali na pogajanjih s kitajsko stranjo, imajo po neuradnih navedbah pomisleke glede transparentnosti, izvajanja javnih naročil in upoštevanja mednarodnih standardov na socialnem in okoljskem področju. Tako naj bi nemška vlada vztrajala, da imajo nemška podjetja enak dostop do kitajskega trga kot kitajska podjetja v Nemčiji.

Kitajski predsednik Xi Jinping je v današnjem uvodnem nagovoru na srečanju projekt nove svilne poti označil za "projekt stoletja" v "svetu, polnem izzivov" in zanj napovedal dodatnih 124 milijard ameriških dolarjev. Z njim naj bi Kitajsko tesneje povezali z Afriko, Azijo in Evropo z obsežno mrežo pristanišč, železnic, cest in industrijskih con.

Pobuda, ki jo je kitajski predsednik prvič predstavil leta 2013, zajema 65 držav, ki predstavljajo 60 odstotkov svetovnega prebivalstva in okoli tretjino svetovnega bruto domačega proizvoda. Kitajska razvojna banka je za okoli 900 projektov namenila 890 milijard dolarjev.

Na srečanju v kitajski prestolnici sta med drugim ruski predsednik Vladimir Putin in turški Recep Tayyip Erdogan, pričakujejo pa tudi predstavnike Severne Koreje in ZDA, a ne na najvišji ravni. Slovenijo zastopa minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.