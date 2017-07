Evropski poslanci: Aparati in programska oprema bi morali biti lažje popravljivi in nadgradljivi

Potrošniki želijo več možnosti za popravila in dostopnejše nadomestne dele, opozarjajo evropski poslanci. (Foto: iStock)

"Komisija, članice Unije in proizvajalci bi morali sprejeti ukrepe, da bi bilo na trgu čim več trpežnih, visokokakovostnih in popravljivih izdelkov, tudi takšnih z možnostjo nadgradnje," so sklenili evropski poslanci, ki pozivajo k ukrepom, da bi bilo na trgu čim več trpežnih, visokokakovostnih in popravljivih izdelkov, tudi takšnih z možnostjo nadgradnje. Resolucijo so poslanci v torek sprejeli s 662 glasovi za, 32 proti in dvema vzdržanima glasovoma.

Za kaj se zavzemajo evropski poslanci?

Prizadevati si moramo, da bodo izdelki na trgu spet popravljivi, da baterije ne bodo prilepljene, ampak privite in ne bo treba zavreči telefona, če se pokvari samo baterija. Potrošniki morajo biti seznanjeni s pričakovano življenjsko dobo izdelka in možnostmi popravila. Pascal Durand, Skupina Zelenih

Resolucija navaja, naj se določijo merila za minimalno odpornost posameznih kategorij izdelkov, ki naj med drugim zajemajo odpornost, popravljivost in nadgradljivost, veljajo pa naj že ob njihovi zasnovi. Če bi popravilo trajalo dlje kot mesec dni, bi bilo treba garancijo podaljšati za čas popravila.

Zavzemajo se za visokokakovostne izdelke, za popravilo in prodajo rabljenega blaga ter za usposabljanje mojstrov za popravila. "Potrošniki pa naj imajo vedno možnost popravila pri neodvisnem serviserju z odpravo tehničnih, varnostnih ali programskih rešitev, pri katerih je popravilo mogoče le na pooblaščenih servisih," navaja resolucija.

Dele, ki so bistveni za delovanje izdelka, bi moralo biti mogoče nadomestiti in popraviti, baterije in LED diode pa vgraditi tako, da jih je mogoče zamenjati. Nadomestni deli, ki so bistveni za dobro in varno delovanje izdelka, pa bi morali biti dostopni po ceni, ki je sorazmerna z vrsto in življenjsko dobo izdelka.

Boljše obveščanje potrošnikov

Parlament tudi poziva Komisijo, naj razmisli o uvedbi prostovoljne evropske oznake, na kateri bodo navedeni zlasti trpežnost izdelka, okoljsko primerna zasnova, možnost prilagoditve sestavnih delov in možnost popravila. Poslanci predlagajo tudi uvedbo števcev uporabe za najpomembnejše potrošniške izdelke, zlasti velike električne gospodinjske aparate.