Papež Frančišek bo za svetnika razglasil portugalska otroka, pastirčka Francisca in Jacinto

Jacinta in Francisco sta bila za blažena razglašena leta 2000. (Foto: AP)

Papež Frančišek bo 13. maja ob obisku portugalskega romarskega središča Fatima za svetnika razglasil brata in sestro, ki se jima je leta 1917 kot otrokoma prikazala Marija, je danes v Vatikanu sporočil papež. Nekdanja pastirčka sta po poročanju tujih tiskovnih agencij prva otroka v zgodovini Cerkve, ki bosta postala svetnika, a nista bila mučenca.

Slovesnost bo tako potekala na stoto obletnico Marijinih prikazanj v Fatimi. Trem pastirčkom – Franciscu in Jacinti Marto ter njuni sestrični Lucii dos Santos – se je Marija prvič prikazala 13. maja 1917 nad oljko. Do oktobra 1917 se jim je znova prikazala vsak 13. dan v mesecu.

Francisca in Jacinto Marto, ki sta bila ob prikazanju stara sedem in devet let, je leta 2000 za blažena razglasil papež Janez Pavel II. Brat in sestra Marto sta prva za blažena razglašena otroka v zgodovini Cerkve, ki nista bila mučenca. Francisco je umrl leta 1919 star deset let, Jacinta pa leto dni kasneje v starosti 12 let. Oba sta pokopana v baziliki v Fatimi.

Lucia dos Santos, ki je postala redovnica, je umrla leta 2005, stara 98 let. Tudi zanjo je že sprožen postopek za beatifikacijo.

Zaradi prikazovanja Marije je Fatima postala svetovno znano romarsko središče. (Foto: AP)

Na današnjem rednem javnem konzistoriju so se papež in kardinali dogovorili še za kanonizacijo 35 ljudi, med njimi 30 brazilskih mučencev, žrtev kalvinističnega preganjanja katoličanov.

Frančišek bo četrti papež, ki bo obiskal Portugalsko. Pred njim so to storili že Pavel VI. (1967), Janez Pavel II. (1982, 1991 in 2000) ter Benedikt XVI. (2010).