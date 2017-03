FBI bo preiskoval stike med Trumpovo kampanjo in Rusijo

(Foto: AP)

Prvi mož FBI James Comey je povedal, da FBI preiskuje potencialne povezave med Rusijo in Trumpovo kampanjo pred lanskimi ameriškimi predsedniškimi volitvami.

Kot je dejal, bodo pod drobnogled vzeli povezave med posamezniki, ki so sodelovali kampanji in rusko vlado in skušali odgovoriti na vprašanje, ali so te vezi vplivale na volilni rezultat.

Čeprav je s temi izjavami Comey precej razburil duhove, pa ni postregel z nobenimi podrobnostmi preiskave, niti ni povedal, do katere faze je napredovala.

Medtem ko republikanci upajo, da bo preiskava dokončno ovrgla očitke o tem, da si lahko zasluge za Trumpovo izvolitev lastijo Rusi, v demokratskem taboru seveda upajo na povsem drugačen rezultat. Prav tako republikanci dodajajo, da imeti stike z Rusi samo po sebi ni zločin.

Kar sami dodajajo – ljudje, povezani s kampanjo, tudi sam Trump, so že bili kdaj poslovno povezani z Rusi, a to z rezultatom volitev nima nič skupnega. Če bi se vendarle izkazalo, da so očitki upravičeni, pa bi bil to nedvomno eden največjih ameriških političnih škandalov.

Trump rusko vmešavanje v kampanjo zanika, prav tako je takšno početje zanikala tudi uradna Moskva.

Medtem je podpora Trumpu padla na 37 odstotkov, 58 odstotkov Američanov njegovo delo ocenjuje kot slabo. Kot kaže, je Trumpu podporo uspelo oklestiti v enem samem tednu, še pred tednom so mu ankete kazale, da njegovo delo podpira 45 odstotkov vprašanih.

Rezultat Trumpa, ki se že vse od izvolitve sooča s slabimi rezultati na takšnih anketah, sicer ni "zgodovinsko slab", njegov predhodnik Barack Obama je večkrat beležil 38-odstotno podporo, kar je njegov najslabši rezultat, George W. Bush pa je v času najnižje priljubljenosti, beležil 25-odstotno podporo.