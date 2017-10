FBI priznal, da ne najde motiva za strelski pokol v Las Vegasu

Sedaj že skoraj teden dni po najhujšem strelskem pokolu v zgodovini ZDA preiskovalci še vedno ne poznajo motiva 64-letnega upokojenega računovodje za poboj 58 ljudi v Las Vegasu, kar je za takšne primere precej nenavadno. FBI bo zato po mestu postavil oglasne panoje s prošnjo javnosti, naj pomaga z informacijami.

Namestnik šerifa Las Vegasa Kevin McMahill je priznal, da so pregledali okoli tisoč sledi, a zaenkrat še ne vedo nič o motivu. Pregledali so morilčeve finance, njegova politična in druga prepričanja ter preverili celo trditve skrajne skupine Islamska država, da naj bi bil Stephen Paddock njihov spreobrnjenec.

McMahill je priznal, da je to precej nenavadno, saj so dosedanji množični morilci pustili za seboj kakšno sporočilo na papirju ali na družabnih medijih, ali so odkrili kaj na njihovih računalnikih ali telefonih, ali je lahko problem osvetlil nekdo, ki jih je poznal. V Paddockovem primeru so praznih rok, ker ni imel finančnih težav in kakšnih izrazitih ideologij.

Agebt FBI na prizorišču hotelske sobe, iz katere je streljal Paddock. (Foto: AP)

Policija je prepričana, da pri samem streljanju ni imel pomagačev, vendar poskušajo odkriti, ali je morda kdo kaj vedel pred tragedijo. Našli so osebo, od katere je Paddock na orožarskem sejmu v Phoenixu kupil okoli tisoč nabojev, vendar to ne pove nič, saj so takšne zasebne prodaje v ZDA zakonite, normalne in pogoste.

Paddock je v nedeljo zvečer po krajevnem času streljal iz svoje sobe v 32 nadstropju hotela Mandalay Bay na okoli 22.000 udeležencev koncerta country glasbe na tleh. Ubil je 58 ljudi, več kot 500 jih je ranil. V Las Vegasu so v spomin na umrle postavili 58 belih križev.

Sociopat je pokol skrbno načrtoval, obstajajo pa znamenja, da je razmišljal tudi o drugih prizoriščih. Med drugim naj bi si ogledoval možne kraje napadov v Chicagu, Bostonu in drugje v Las Vegasu.

V njegovi hotelski sobi je policija našla 23 kosov strelnega orožja in goro streliva, v avtomobilu morilca pa prav tako orožje in umetno gnojilo ter sredstvo tanerit, kar se lahko oboje uporabi za izdelavo močne bombe.