Festival Lent: S fičkom in prikolico po Dravi

Največji festival v Sloveniji Festival Lent bo letos še posebej prazničen, saj obeležuje častitljivih 25 let. Organizatorji iz Narodnega doma Maribor so ob tej priložnosti pripravili odličen program glasbenih nastopov, različnih predstav, folklore, kulinaričnih užitkov in drugega dogajanja, ki bo od 23. junija do 1. julija preplavilo mesto ter ga tako poneslo v živahno poletje. Na več kot 20 prizoriščih po mestu se obeta več kot tisoč dogodkov, tako da bo Festival Lent tudi letos, kot je že tradicija, poskrbel za vse okuse in generacije.

Bob Geldof in vrhunska umetnost pod zvezdami

Osrednje prizorišče dogajanja bo Glavni oder na Trgu Leona Štuklja, kjer se bodo tudi letos zvrstili najbolj odmevni festivalski dogodki. Prvo ime Lenta bo gotovo sloviti glasbenik in humanitarec Bob Geldof, znan po pesmih, kot sta »I don't like Mondays« in »This Is the World Calling«, ter po organizaciji rokerskega humanitarnega veledogodka Live Aid. Nastopil bo v sredo, 28. junija. Že pred tem bo na trgu svoj jagodni izbor predstavilo Slovensko narodno gledališče Maribor: v petek, 23. junija, premiero Verdijeve opere La Traviata v režiji slovitega Huga de Ane in v nedeljo, 25. junija, baletni trojček s Clugovo umetnino Favn – Carmen – Bolero, v koreografiji Valentine Turcu. Dogajanje bo na Glavnem odru kot predhodnik Festivala Lent z otvoritvijo v torek, 27. junija, in zaključkom v soboto, 1. julija, vmes pa s prikazom bogate svetovne tradicije po središču mesta zaokrožil že 29. mednarodni folklorni festival Folkart, ki letos v Slovenijo prinaša pisano druščino od blizu in daleč; očarale nas bodo Kuba, Hrvaška, Bolgarija, Burundi, Madžarska in Slovenija.

Spektakel na Dravi

Aqua Forte, kar pomeni »močna voda«, je posebej za Festival Lent in njegovo obletnico prirejen spektakel na vodi, ki izpostavlja pečat, ki ga reka Drava pušča na mestu in prebivalcih. Odvil se bo v soboto, 24. junija ob 23. uri, izvaja pa ga svetovno priznana »ulična« gledališka skupina Ilotopie iz bližine francoskega Marseilla, specializirana za predstave na vodi, v katerih brez besed, a s pomočjo svetlobe, zvoka, izvirne glasbe in pirotehnike pripoveduje zgodbe vsakdanjika. Običajne ljudi in predmete namreč preoblikuje v sanjska, mitska bitja in objekte, ki se znajdejo sredi odisejade epskih razsežnosti. Igralci hodijo po vodi in se po njej vozijo s kolesi, sprehajajo otroke v vozičkih in po »ulicah« reke vozijo avtomobile.

Jazzovski mojstri in drzni rokerji

Z gostovanji največjih mojstrov jazzovske tradicije in glasb sveta je Jazzlent v zadnjih letih postal eden ključnih programov festivala. Letos bo mednarodno dogajanje na Minoritih na Odru Zavarovalnice Sava 27. junija odprl manchestrski akustično-elektronski trio GoGo Penguin, gotovo ena najbolj vročih jazz skupin našega časa. Za njimi pa se bodo zvrstili vročekrvni Američani Hot 8 Brass Band, kubanska legenda Omar Sosa, »zlati glas Afrike« Pat Thomas in za konec še eden največjih mojstrov saksofona Pharoah Sanders. Za rokerske duše bo znova poskrbel Večerov oder, ki v petek, 23. junija, začenja silovito, s koncertom Piše se leto 2017. Nastopili bodo: Kanadčani The Real McKenzies, ki v edinstveni rokerski mešanici igranje na škotske dude dopolnjujejo s punkovskimi instrumenti, ena najbolj vročih balkanskih skupin zadnjih let S.A.R.S in energetični Mariborčani Trash Candy. Drugi vrhunec odra bo gotovo nastop britanskih legend Stereo MC's, k nepozabni festivalski zabavi pa bodo prvi vikend svoje dodali tudi kultni Sarajevčani Zabranjeno pušenje.

Vetrinjski dvor in Minoriti bodo pokali od smeha

Nepogrešljiv sestavni del festivala je od nekdaj humor, ki bo tudi letos svoj domicil našel predvsem na dveh odrih. Na odru Zavarovalnice Sava na Minoritih bodo prvi vikend salve smeha izvabljali sami mojstri komedije: 23. junija ekipa Reporterja Milana s šovom Silveri grejo na jug; 24. junija bo najbolj kontroverzen slovenski estradnik Jonas Žnidaršič v predstavi Lada Bizovičarja Jonas obdelal samega sebe, trenutno najbolj vroča komedijanta v Sloveniji Tadej Toš in Klemen Slakonja pa bosta 25. junija skupaj sedla v taksi, v komediji Gorana Vojnovića Tak si. Toš, ki je že večkrat navdušil lentovsko občinstvo, pa se s tem ne bo ustavil, saj v sredo, 28. junija, na odru Standup v Vetrinjskem dvoru pripravlja še improviziran nastop na temo konoplje. Da bo Vetrinjski dvor pokal od smeha, bo ob njem poskrbel še jagodni izbor standup komedijantov iz Slovenije, Srbije, Hrvaške, BIH in Anglije.

Kulinarične, delavniške in glasbene poslastice

Za kulinarične gurmane bo znova poskrbel Sladolent, ki vsak večer gosti najboljše slovenske chefe in chefinje, za glasbene gurmane pa Sodni stolp in Mladinin oder. Sodni stolp na eno najbolj intimnih in čarobnih prizorišč Festivala Lent prinaša raznolik in vsestranski program, vključno z uveljavljenimi imeni slovenske glasbe, kot so Avtomobili, Elevators, Pohorje Express ter Vesna Zornik & Brest. Mladinin oder pa bo v večernih urah, ko se bo program na ostalih odrih že zaključil, v Jazz klubu Satchmo postregel s klubskimi špili in nepozabnimi zabavami. Že trinajsto leto je ta oder okno v svet glasbenih novosti, trendov in inovacij iz Slovenije in Evrope. Za lentovski podmladek pa bo poskrbel Art kamp z naborom raznolikih delavnic in aktivnosti ter živžavom pestrega, celodnevnega dogajanja v mestnem parku, ki ga vsako leto v velikem številu obišče mlado in staro. Za odlično glasbo na drugem koncu lentovske promenade pri Vodnem stolpu pa domuje Jurčkov oder, kjer bodo med mnogimi izvrstnimi zasedbami nastopili tudi Trio Heavy Madera, Orleki, Mike Sponza Blues Convention & Oliver Mally ter večni Soulfingersi.

Pričnite poletje na Lentu!

