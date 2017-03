Fillonova soproga prvič spregovorila o škandalu: Če tega ne bi delala jaz, bi plačal nekomu drugemu

Fillon je veljal za favorita na predsedniških volitvah konec aprila, po izbruhu škandala pa mu je podpora močno padla.

Penelope Fillon, soproga kandidata francoske desnice na predsedniških volitvah Francoisa Fillona, naj bi med letoma 1998 in 2012 zaslužila prek 900.000 evrov kot moževa poslanska asistentka in sodelavka literarne revije, pri čemer pa se postavlja vprašanje, ali je delo dejansko opravljala. Kasneje je prišlo na dan, da je Francois Fillon tudi dvema od svojih otrok med letoma 2005 in 2007 plačal odvetniške storitve v višini 84.000 evrov, čeprav sta bila takrat še študenta.

Proti Fillonu so zaradi očitkov fiktivne zaposlitve soproge minuli teden uvedli uradno preiskavo, ki zajema sum poneverbe javnih sredstev in trgovanja z vplivom. Preiskavo naj bi uvedli tudi proti Penelope.

Penelope Fillon je prvič spregovorila o škandalu. (Foto: AP)

Penelope je v intervjuju za Le Journal du Dimanche razložila, da je za moža "opravljala več različnih zadolžitev", Francoisa pa pozvala, naj gre v volilni bitki do konca. Hkrati je dejala, da samo on odloča, ali bo odstopil od kandidature.

"Potreboval je nekoga, ki bi opravljal veliko različnih zadolžitev in če to ne bi bila jaz, bi plačal nekomu drugemu, da bi to naredil. Zato sem se odločila, da bom ta oseba jaz," je povedala. Dodala je, da ga je spremljala na govorniške dogodke, se ukvarjala z elektronskimi sporočili ter mu pripravljala zapiske in informacije.

Fillon danes pred Eifflovim stolpom pripravlja veliko predvolilno zborovanje, na katerem pričakujejo 45.000 podpornikov.

Fillon je prepričan, da gre za politično motivirane obtožbe, za katerimi stoji vladajoča socialistična vlada, podpornikom pa je v soboto dejal, da ga nasprotniki skušajo zastraševati.

Po izbruhu škandala je v volilni bitki za predsednika Francije Fillon zdrsnil na tretje mesto, pred njim sta vodja skrajno desne stranke Nacionalna fronta Marine Le Pen in neodvisni kandidat Emmanuel Macron.