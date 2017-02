Finančne storitve na Multi točki

Na bencinskih servisih OMV z Multi točko so vam na voljo različne finančne storitve. Preverite, katere, morda vam pridejo prav.

Ko potrebujete enostavno, hitro in zanesljivo nakazilo denarja prejemniku v tujini ali doma, je mednarodna mreža Western Union odlična izbira. Nakazana sredstva so prejemniku na voljo v nekaj minutah, za prevzem denarja ne potrebuje računa na banki, prav tako pa lahko denar dvigne brez vseh stroškov, saj slednje v celoti krije pošiljatelj. Storitev je namenjena vsem, ki si želijo varno, vendar hkrati tudi enostavno rešitev za nakazilo denarja, zelo priročna pa je tudi v primerih, ko se v stiski znajdete vi ali kdo od vaših bližnjih in nemudoma potrebujete gotovino – bodisi v tujini ali doma. Western Union storitev prenosa denarja ponuja že več kot 145 let in deluje skladno s predpisi držav, v katerih opravlja dejavnost. Denarna izplačila so na voljo v več kot 200 državah in območjih ter na več kot 500.000 lokacijah agentov. O podrobnostih storitve se lahko pozanimate na bencinskih servisih OMV z Multi točko.

Ste vedeli, da lahko poleg nakazila denarja na Multi točki tudi kupite ali napolnite kartice SmartPayCard, predplačniške kartice MasterCard, za katere ne potrebujete bančnega računa?

Poleg nakazila denarja lahko na Multi točki tudi kupite ali napolnite kartice SmartPayCard, predplačniške kartice MasterCard, za katere ne potrebujete bančnega računa. Na kartico zgolj naložite dobroimetje in takoj lahko plačujete. Primerna je za nakupovanje, poslovanje, potovanje in žepnino ter kot darilo, na voljo pa je v virtualni in fizični obliki. Za tiste, ki želite preko spleta nakupovati varno brez posredovanja osebnih ali bančnih podatkov, so prava izbira predplačniške kartice Paysafecard, ki jih prav tako lahko kupite na bencinskih servisih OMV z Multi točko. Izbirate lahko med karticami v vrednosti 10, 25, 50 ali 100 EUR. Za tiste, ki potrebujete le dvig gotovine s svojega bančnega računa, pa je na večini servisov OMV seveda na voljo bankomat.

Ustavite se torej na vam najbližjem bencinskem servisu OMV z Multi točko (seznam najdete tukaj in se pozanimajte o storitvah, ki so vam pri nas na voljo. Podrobnosti preverite na spletni strani, kjer boste našli vse storitve, ki so na voljo. Poleg finančnih storitev so to nakup vstopnic za koncerte in prireditve, vplačilo športnih stav, plačilo položnic in še marsikaj.

Združite torej prijetno s koristnim. Na svoji poti se ustavite na bencinskem servisu OMV in poskrbite za svoje opravke!

Naročnik oglasa je OMV Slovenija, d.o.o.