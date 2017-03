Flynn je pripravljen govoriti, a zahteva imuniteto

Mike Flynn (Foto: AP)

Nekdanji svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Mike Flynn je v zameno za imuniteto pred sodnim pregonom pripravljen pričati v preiskavah o domnevnih vezeh med Rusijo in predsedniško kampanjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je v četrtek poročal Wall Street Journal. Dogovor naj bi predlagal zveznemu preiskovalnemu uradu FBI ter odboroma za obveščevalne dejavnosti senata in predstavniškega doma.



"General Flynn zagotovo ima kaj povedati in zelo si želi to povedati, če bodo le okoliščine dovoljevale," je v uradni izjavi, ki jo je objavil na Twitterju, zapisal njegov odvetnik Robert Kelner. Dodal je, da pogovori potekajo, da pa vsebine ne bo razkril. V kongresu in Beli hiši so s komentarji skopi.



Wall Street Journal poroča, da ni jasno, kaj točno je Flynn ponudil kot temo pričanja. V njegove zahteve naj, vsaj doslej, ne bi privolili. "Nobena razumna oseba, ki se lahko nasloni na mnenje pravnika, ne bi privolila v zaslišanje v tako spolitiziranem okolju lova na čarovnice, ne da bi dobila zagotovila proti nepoštenemu pregonu," pa je sporočilo sklenil njegov odvetnik.



Flynn, tesen Trumpov svetovalec med predsedniško kampanjo, je februarja moral odstopiti s položaja njegovega svetovalca za nacionalno varnost, ker je podpredsedniku Miku Penceu zagotovil, da ni imel stikov z ruskimi predstavniki, pozneje pa le priznal srečanja in pogovore z veleposlanikom Rusije v Washingtonu Sergejem Kisljakom. Pogovore je imel v času, ko so ZDA zaradi ruskih hekerskih napadov med ameriškimi volitvami izgnale več ruskih diplomatov.

O ruskem vpletanju v lanske predsedniške volitve tečejo vsaj štiri ločene preiskave v kongresu, preiskavo vodi tudi pravosodno ministrstvo oziroma zvezni preiskovalni urad FBI.



Flynn, nekdanji šef vojaške obveščevalne službe, je bil konec leta 2015 bogato plačan za udeležbo na prestižnem dogodku ruske televizije RT, kjer je sedel skupaj z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. S tem je med kritiki vzbudil sume o pretesnih odnosih z Moskvo.



Kmalu po Flynnovem odstopu se je pravosodni minister Jeff Sessions izločil iz vseh tekočih ali morebitnih prihodnjih preiskav domnevnega ruskega vpletanja v volitve, potem ko je prišlo v javnost, da se je tudi on lani sestal s Kisljakom. Pravosodnemu odboru senata januarja na zaslišanju pred potrditvijo na položaj tega ni povedal.