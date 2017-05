FOTO: 26-letni voznik, ki je zapeljal na Times Square, 'slišal glasove'

Moški, ki je zapeljal na newyorški Time Square, pri čemer je umrla 18-letnica, je dejal, da je ''slišal glasove''. 26-letni Richard Rojas, sicer veteran ameriške vojske, je v pridržanju. V preteklosti je bil po poročanju tujih medijih že dvakrat obravnavan zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Agencija Reuters je poročala, da je po aretaciji dejal: ''Morali bi me ustreliti. Hotel sem umreti.''

Policija meni, da je bil moški tudi pod vplivom psihoaktivnih substanc oziroma sintetične marihuane. Prve analize so že pokazale, da v njegovi krvi ni bilo alkohola, bile pa so prisotne droge.

Moškega je v preteklosti policija obravnavala že večkrat. Leta 2012 je napadel taksista v mornariški bazi na Floridi, ko je kričal, da je njegovega življenja konec, grozil je tudi policistom, obtožen je bil upiranja oblastem in neprimernega obnašanja. Leta 2008 so ga aretirali tudi zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Rojasov sosed je za Reuters povedal, da je mornarica na njem pustila posledice in da se je iz vojske vrnil s težavami z alkoholom. Harrison Ramos je dejal, da je to njegov prijatelj in da naj mediji iz njega ne delajo terorista, saj je služil državi, ko pa se je sam znašel v težavah, mu ni nihče pomagal.

26-letnik je okoli 11.55 po lokalnem času zapeljal na pločnik in z visoko hitrostjo vozil še kar nekaj časa, nato se je trčil v steber. Ranjenih je bilo 22 ljudi. Nosečnica je za medije komentirala, da je jo je nek moški potegnil s poti voznika in ji tako rešil življenje.

18-letna Alyssa Elsman ni imela te sreče. Z družino je bila na obisku v New Yorku. Med ranjenimi je tudi njena 13-letna sestra.