FOTO: 35-letnik, ki je v Portlandu na vlaku zabodel tri moške, ki so branili muslimanki: 'Svoboda govora ali pa smrt!'

Jeremy Joseph Christian je konec minulega tedna na vlaku v Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon zmerjal in žalil muslimanki, nakar so jima moški na vlaku priskočili na pomoč in ju poskušali zaščititi. Christian, sicer že stari znanec policije in tudi navdušenec nad nacizmom, je z nožem vse tri zabodel. Na kraju dogodka je umrl 53-letnega vojaški veteran Ricky John Best, v bolnišnici je kasneje poškodbam podlegel 23-letni Taliesin Myrddin Namkam Meche, resno pa je bil poškodovan 21-letni Micah David-Cole Fletcher, ki ga je 35-letni Christian zabodel v vrat.

Danes so ga prvič privedli pred sodnika. Ob vstopu v dvoranu je na vse grlo kričal: “Svoboda govora ali pa smrt, Portland. Niste varni. To je Amerika, odidite, če ne odobravate svobode govora!” Obtožen je trikratnega poskusa umora, treh napadov z orožjem in verbalnih oziroma psihičnih napadov. Obravnave se je udeležil tudi preživeli 21-letni Fletcher, njegove rane na vratu so bile še kako vidne.

Med prebiranjem obtožnice je bilo pred sodno dvorano slišati vzklike protestnikov, Christian pa jim je ob izhodu spet namenil nekaj nestrpnih besed: “Smrt sovražnikom Amerike. Zapustite to državo, če vam ne ugaja naša svoboda… Temu lahko rečete terorizem, če želite. Jaz temu pravim patriotizem.”

Napadalcu sicer grozi dosmrtna ječa ali pa celo smrtna kazen.

Napadeni muslimanki sta po napadu že večkrat izrazili hvaležnost žrtvam, da so jima skušale pomagati. Župan Portlanda Ted Wheeler pa je kmalu po zločinu obsodil izjave politikov, ki da vzpodbujajo takšno nestrpnost.

Oglasil se je tudi Trump

Na dogodek se je ta teden odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump. V ponedeljek je prek Twitterja obsodil napad. "Nasilni napadi v Portlandu so nesprejemljivi. Žrtve so se postavile po robu sovraštvu in nestrpnosti," je tvitnil Trump.