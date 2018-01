FOTO in VIDEO: 65-tonsko letalo dvignili s klifa, vzrok za nesrečo ostaja nepojasnjen

Pet dni po nesreči so s pomočjo dveh velikih žerjavov s previsa nad Črnim morjem dvignili turško potniško letalo. Letalo je v soboto zdrsnilo s pristajalne steze na turiškem letališču Trabzon, vzrok za nesrečo pa zaenkrat ni znan. Prav zato so preiskovalci svojo pozornost usmerili v dve črni skrinjici, ki naj bi dali odgovore. Pilot in kopilot - oba so testirali na alkohol in pri obeh je bil test negativen - sta povedala, da je med običajnim manevrom nenadoma desni motor pridobil na hitrosti, zaradi česar so zapeljali čez rob.

Nesreča je potnike močno prestrašila. Viseč le nekaj metrov nad morjem so na reševalne ekipe čakali zanje dolgih 20 minut, sreča v nesreči pa je bila, da se nihče ni poškodoval.