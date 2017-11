FOTO in VIDEO: Melaniin prvi božič v Beli hiši, ki jo je 150 prostovoljcev olepševalo kar 1600 ur

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Prva dama ZDA Melania Trump je v ponedeljek začela s prazničnim okraševanjem Bele hiše, s katerim je počastila 200-letno praznovanje božičnih praznikov. Na obisk je povabila tudi šolarje iz bližnje vojaške baze, s katerimi je izdelovala okraske in praznične drobnarije.

"Kot za marsikaterega Američana so prazniki pomembni tudi za našo družino. Upam da bodo naši gosti in obiskovalci dobili občutek domačnosti," je po poročanju CNN povedala Trumpova.

Vrata okrašene Bele hiše se bodo za radovedneže odpra decembra, pričakujejo pa jih okoli 25.000.

Letos je pri okraševanju pomagalo kar 150 prostovoljcev, Melania pa je znova pokazala, da ima občutek za estetiko. (Foto: AP)

150 prostovoljcev in več kot 1600 ur dela

Letos je pri okraševanju pomagalo kar 150 prostovoljcev, ki so za popolno dekoracijo vseh prostorov potrebovali več kot 1600 ur dela.

Božično drevo za družinsko večerjo so postavili v sobo, kjer je shranjen porcelan in v kateri je razstavljena posoda nekdanjega predsednika Ronalda Reagana, v knjižnici pa je knjiga božičnih zgodb, ki jo je na glas prebiral nekdanji predsednik Franklin Roosevelt.

V vzhodnem krilu hiše, ki je v pristojnosti Melanie, so postavili drevo družin zlatih zvezd, s katerim počastijo družine padlih vojakov. Gosti pa lahko na tablice napišejo sporočila svojcem, ki služijo v tujini.

"Melania je mislila na vse. Sama je izbrala vso dekoracijo, ničesar ni prepustila naključju," je za CNN povedala Stephanie Grisham, ki je v Beli hiši zadolžena za stike z javnostjo.

Obiskovalci pa decembra ne bodo občudovali zgolj 53 božičnih dreves, 12.000 okraskov in 1000 vencev, ki so jih postavili po Beli hiši, temveč se bodo lahko posladkali tudi z edinstvenimi slaščicami. Spekli bodo kar 31.000 piškotov in 4000 zvezd, na katerih se bo bleščal podpis prve dame.

"Vsi, sin Barron, mož in jaz se zelo veselimo praznikov," je strnila Melania.