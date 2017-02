FOTO: Britanska kraljica obeležuje safirni jubilej: 'Moje celo življenje bo posvečeno služenju vam'

Fotogalerija (9)

















Britanska kraljica Elizabeta II. danes svojemu jubilejev polnemu kraljevanju dodaja še eno prelomnico - obeležuje safirni jubilej, saj prestol zaseda že 65 let. Čeprav je obletnico dosegla kot prvi britanski monarh, pa tega dne ne bo zaznamovala s slavjem, saj datum sovpada z obletnico smrti njenega očeta.

Elizabeta je britanski prestol zasedla 6. februarja 1952, na dan, ko je v starosti 56 let umrl njen oče, kralj Jurij VI. Novica o njegovi smrti jo je dosegla, ko je bila s soprogom Philipom na obisku v Keniji in v London se je takrat 25-letna Elizabeta vrnila kot kraljica. Zaradi obdobja žalovanja so jo okronali šele 16 mesecev pozneje.

Elizabeta je pred petimi leti postala šele drugi britanski monarh v zgodovini, za kraljico Viktorijo, ki je praznoval diamantni jubilej. Leta 2015 jo je nato prehitela in postala britanski monarh z najdaljšim stažem na prestolu.

Fotografijo je leta 2014 posnel angleški fotograf David Bailey. Na njej britanska kraljica nosi nakit, ki ji ga je podaril njen oče kot poročno darilo. (Foto: AP)

Kljub visoki starosti še vedno opravlja večino svojih obveznosti

Kljub edinstvenosti novega jubileja v državi niso predvidene javne slovesnosti. Kraljica naj bi glede na navedbe Buckinghamske palače dan preživela na svojem podeželskem posestvu Sandringham.

So pa v namen počastitve visokega jubileja na Otoku izdelali kolekcijo spominskih kovancev. Na njih je vgraviran citat iz govora, ki ga je imela še kot princesa na svoj 21. rojstni dan. "Moje celo življenje, naj bo dolgo ali kratko, bo posvečeno služenju vam," je takrat dejala.

In Elizabeta II. tudi v starosti 90 let še vedno opravlja večino svojih obveznosti, čeprav je nekatere predala nasledniku, princu Charlesu. Nedavno je poskrbela za manjši preplah, ko je zbolela za hudim prehladom in je prvič po 30 letih izpustila tradicionalno bogoslužje za božič in novo leto, a se je odtlej že pokazala v javnosti spet zdrava in dobro razpoložena, še piše dpa.

Čeprav je 65. obletnica kraljevanja edinstvena v Veliki Britaniji, pa so monarhi v nekaterih drugih državah vladali še dlje. Francoski Ludvik XIV. je denimo prestolu zasedal 72 let, tajski kralj Bhumibol pa je lani umrl po 70 letih vladanja.