FOTO: Čilsko prestolnico močno presenetil prvi konkretnejši sneg v desetletju 

Čilsko prestolnico Santiago je presenetil sneg (ki ga za naše razmere ni prav veliko).

Meteorologi so sporočili, da je šlo za najmočnejše sneženje v Santiagu od leta 2007. Mesto in okolica se trenutno sooča z nenavadnim prodorom mrzlega zraka. Povprečne julijske temperature v Santiagu so okoli 10 stopinj Celzija.

Sneženje je povzročilo nemalo težav, saj je brez elektrike ostalo okoli 250.000 ljudi. Sneg je namreč podiral drevesa, ki so ob padcih potrgala električne žice. Težave so bile tudi v prometu, prestaviti so morali tudi nekatere športne dogodke.

Čilski mediji poročajo tudi o smrtni žrtvi, še dve osebi sta se poškodovali ob padcu z elektičnih drogov.

No, sneg pa ni le slaba novica. Za otroke je bil odlična priložnost za kepanje in postavljanje snežakov.