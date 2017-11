FOTO in VIDEO: Dan po grški biblični katastrofi - kraj Mandra popolnoma uničen, mrtvih najmanj 20 ljudi

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Poplave, ki so ta teden prizadele Grčijo, so po najnovejših podatkih zahtevale najmanj 20 smrtnih žrtev. Grška obalna straža je namreč v soboto v zalivu Elefsina blizu Aten našla trupli dveh moških, ki ju je naplavilo morje, eno truplo pa so odkrili v kraju Mandra v garaži, ki jo je zalilo blato. Po sredinih poplavah pogrešajo še dva človeka.

Število smrtnih žrtev bi sicer po navedbah grških gasilcev utegnilo še narasti. Na območju kakih 30 kilometrov zahodno od Aten, ki ga je prizadelo neurje, namreč že več let živijo številni neregistrirani migranti, ki na črno delajo v kmetijstvu ali kot gospodinjski pomočniki.

Obilno deževje je prejšnje dni najhuje prizadelo območje zahodno od Aten in sicer mesta Mandra, Nea Paramos in Megara.

Mandra je popolnoma uničena

Kraj Mandra je po neurju večinoma uničen. Grško notranje ministrstvo je danes sporočilo, da je od 800 hiš in lokalov, ki so jih po neurju pregledali inšpektorji v vaseh Mandra in Nea Peramos, močno poškodovanih 664.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi podobna usoda ob neurju lahko doletela številne kraje po Grčiji, kjer so v preteklosti pogosto zasipali struge hudournikov in na njih gradili hiše.

Na prizadetem območju imajo tudi danes težave v oskrbi z vodo in električno energijo. Ostajajo zaprte tudi številne ceste, ki jih je odnesla deroča voda.

V osrednji in zahodni Grčiji se deževje nadaljuje tudi danes. Po napovedih vremenoslovcev bo postopoma prenehalo deževati danes zvečer, v ponedeljek pa se bo zjasnilo.