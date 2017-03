FOTO: Del masovnega kipa Ramzesa II. že na površju

Skupina egiptovskih in nemških arheologov je v vzhodnem Kairu izkopala del masivnega kipa, ki naj bi upodabljal Ramzesa II., enega najvplivnejših faraonov. Kip, ki so ga odkrili tri metre pod zemljo, predstavlja zgornji del telesa. Že minuli teden so izkopali posamezne dele, kot so fragment glave, desno oko in uho, ter delčke krone.

Kip, katerega del so odkrili v delavski soseski al-Matariya, naj bi bil visok osem metrov.

Po besedah egiptovskega ministra za umetnine starega Egipta Khaleda el-Enanyja gre za eno največjih odkritij v zadnjih letih. Upa, da bodo čim prej odkrili še spodnji del kolosa.

Tudi arheologi, ki raziskujejo na tem območju od leta 2012, se nadejajo, da bodo odkrili še drugi del kipa, vendar obstaja tudi možnost, da je bil uporabljen za kakšno drugo obeležje v Kairu, je opozoril vodja nemške arheološke skupine Dietrich Raue.

Kip najverjetneje upodablja Ramzesa II. ali pa morda še kakšnega starejšega kralja in je bil pozneje predelan za Ramzesovo upodobitev. Nekatere poteze namreč nakazujejo, da bi lahko bil upodobljen tudi kakšen kralj iz obdobja pred Ramzesom II., je pojasnil Khaled el-Enany.

Kip bo najverjetneje v nekaj dneh na ogled v Egipčanskem muzeju v središču Kaira, prihodnje leto pa ga bodo premestili v Veliki egipčanski muzej, ki se nahaja na obrobju Kaira.

Ramzes II. (okoli 1292 - okoli 1224 pr.n.št.) je bil sin Seta I. in najpomembnejši kralj 19. dinastije Ramesidov. Vladal je od leta 1279 pr.n.št. in Egipt povzdignil do velike moči. Imel naj bi 100 otrok.

Znan je po obsežnih gradbenih delih, ki jih je izvajal po vsem kraljestvu. Dogradil je velika templja v Karnaku in Luksorju, postavil templje v Tebah in Abidosu ter monumentalna templja v Abu Simblu. V vzhodnem delu Nilove delte je zgradil novo metropolo. Pokopan je v Dolini kraljev. Njegovo mumijo so odkrili leta 1881.