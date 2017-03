FOTO: Dimni bombi na Trgu svetega Marka v Benetkah turistom nagnali strah v kosti

Med turisti v Benetkah sta zavladala strah in panika, ko se je na glavnem trgu začel valiti bel dim. Ta je bil tako gost, da je zakril številne znamenitosti. Nekateri turisti so pomislili, da je šlo za teroristični napad, a se je izkazalo, da so dimne bombe sprožili domnevni roparji, ki so želeli oropati zlatarno.