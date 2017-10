FOTO: Donald Trump ob obisku Portorika potožil, da obnova po orkanu veliko stane

Ameriški predsednik Donald Trump je dva tedna po divjanju orkana Maria obiskal razdejani Portoriko in spet pohvalil delo svoje vlade pri pomoči in obnovi, pri čemer je potožil, da to veliko stane, ampak dodal, da nič ne de. Ploskali so mu vsi razen županje San Juana Carmen Yulin Cruz.

Županja se je pred dnevi zapletla v javni spor s Trumpom, ko ga je v bistvu pozvala, naj preneha veliko govoriti in naj raje poskrbi za učinkovitejšo pomoč. Trump jo je po svoji navadi obdelal po Twitterju in pri tem še prebivalce Portorika v bistvu označil za lenuhe, ki ne bi smeli le čakati na pomoč, ampak bi si morali sami pomagati. Predsednika so potem obtoževali, da je rasist.

Po drugi strani pa je bil Trump doslej poln pohval na račun demokratskega guvernerja Portorika Ricarda Rossella, ki ve, kako ravnati z njim. Rossello opozarja na pomoč, ki je potrebna, in težave Portorika, vendar ne pozabi pohvaliti Trumpa.

Zvezna kongresnica s Portorika Jennifer Gonzalez Colon, ki v Washingtonu sicer nima pravice glasu, ker je Portoriko le odvisno ozemlje, ne pa zvezna država, se je naučila od guvernerja. "Tako imenitne komunikacije med zvezno vlado in oblastmi Portorika še ni bilo doslej v vsej zgodovini," je dejala.

Predsednik je nato delil 'petice' za odlično opravljeno delo upravitelju Zvezne agencije za posredovanje v nesrečah (Fema) Brocku Longu, svojemu šefu kabineta generalu Johnu Kellyju, vojakom, obalni straži, marincem in drugim. Županje San Juana ni bilo med njimi, guvernerja pa je posebej pohvalil, da je demokrat, ki se ne igra politike.

Trumpovim pohvalam so vsi skupaj ploskali, razen županje, s katero sta se le na hitro pozdravila in nekaj zamomljala, česar prisotni novinarji niso natančno slišali.

Trump: Portoriko je zamajal zvezni proračun

Kritike odziva zvezne vlade so se osredotočale na počasnejši pritok pomoči v primerjavi s tem, kar se je dogajalo v Teksasu po orkanu Harvey in na Floridi po orkanu Irma. Trump je razložil, da je Portoriko otok sredi oceana, kamor ne moreš kar zapeljati tovornjaka.

V vojaški bazi med obiskom Portorika je še dejal, da je vsaka smrtna žrtev preveč, vendar pa je izrazil olajšanje, da jih med orkanom Maria ni bilo več kot 16, ker bi lahko bilo veliko hujše. Nato se je skušal pošaliti, da je Portoriko zamajal zvezni proračun, ampak dodal, da nič ne de, ker so rešili veliko življenj.

Portoriko skoraj v celoti še zmeraj odvisen od pomoči

Dva tedna po orkanu Maria je 95 odstotkov od 3,4 milijona prebivalcev Portorika še vedno brez elektrike, praktično vsi so odvisni od pomoči, ki sicer prihaja v pristanišča in na letališča, vendar škripa pri distribuciji. Fema zagotavlja, da ima sedaj 45 odstotkov prebivalcev spet dostop do čiste pitne vode, odprlo pa naj bi se že 60 odstotkov trgovin.

Trump je s Portorika skupaj s prvo damo Melanio Trump poletel na vojaško ladjo Kearsarge, ki so jo poslali na pomoč Portoriku in Ameriškim deviškim otokom. Na ladji se je srečal z guvernerjem otokov Kenom Mapom ter posadko ladje in marinci, ki pomagajo pri odpravljanju posledic orkana.