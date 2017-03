FOTO: Etna pokazala zobe: izbruh lave poškodoval osem ljudi

Osem ljudi - med njimi turisti in novinarska ekipa - je bilo ranjenih, ko je vulkan Etna pokazal svoje zobe. Poškodbe niso hujše narave, večinoma gre za površinske opekline in udarnine, a lahko bi se končalo precej bolj tragično.

Mešanica lave in pare je eksplodirala, kar je v zrak pognalo steber vroče pare in kamenje. Zelo blizu eksplozije se je znašla 78-letna ženska, ki pa jo je odnesla brez hujših poškodb.

BBC-jeva novinarka Rebecca Morelle je dejala, da je bilo ranjenih osem ljudi, nekaj njim so z gore pomagali reševalci. ''Teči po gori navzdol in se pri tem izogibati vročim skalam in pari je izkušnja, ki je ne želim ponoviti,'' je na Twitterju zapisala novinarka in dodala, da so so sicer nekoliko opraskani in pretreseni, da pa so vsi v dobrem stanju. Vulkanolog, ki je bil prisoten na kraju, je incident opisal za najnevarnejšega v svoji 30-letni karieri.

Vulkan je bruhal lavo tretjič v zadnjih treh tednih. Gre za prve izbruhe po več kot letu dni. Etna je sicer eden najbolj aktivnih vulkanov na svetu, visok je okoli 3330 metrov.