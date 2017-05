FOTO: EU si je oddahnila: Francija izvolila proevropskega predsednika

Emmanuel Macron (Foto: AP)

Sredinski kandidat Emmanuel Macron je novi predsednik Francije so z veliko večino odločili Francozi. V tekmi z desničarsko kandidatko Marine Le Pen je dobil 66,06 odstotka glasov, njegova protikandidatka pa 33,94 odstotka glasov.

Tako je 39-letnik postal najmlajši predsednik Francije, hkrati pa tudi prvi predsednik, ki ne pripada dvema tradicionalnima političnima strujama od leta 1958. Je sredinski liberalec, velik podpornik Evropske unije. Vlado predsednika Francoisa Hollanda je zapustil lani avgusta, ko je oblikoval gibanje En Marche, za katerega je dejal, da ni niti levo niti desno.

V kampanji je poudarjal, da bo zmanjšal javni sektor, da bo znižal javno porabo za okoli 60 milijard evrov in da bo brezposelnost pod njegovo vlado padla pod sedem odstotkov. Obljubil je poenostavitev delavskih zakonov in večjo zaščito samozaposlenih. Analitiki se strinjajo, da je pred težko nalogo, saj so državljani jezni, razdeljeni kot še nikoli.

Za Macrona pa volilnega boja kljub zmagi še zdaleč ni konec, saj bodo v Franciji junija parlamentarne volitve, ki bodo prav tako potekale v dveh krogih. Francoski predsednik ima zelo široka pooblastila, a brez večine v parlamentu je njegova vloga zreducirana na protokolarno, zato bo za Macrona ključno, da njegovo lani ustanovljeno gibanje Naprej doseže čim boljši rezultat. Macron še ni povedal, kdo bo njegov premierski kandidat, temveč naj bi to sporočil v tem tednu.

Kaj sta povedala Macron in Le Penova?

Po izvolitvi je dejal, da so v Franciji zdaj obrnili novo stran francoske zgodovine. ''Želim, da bi bila to stran upanja in obnovljenega zaupanja.'' Dodal je, da bo branil Francijo in Evropo ter si prizadeval za to, da se bo obnovila povezava med Evropo in njenimi državljani, Francoze pa je pozval k enotnosti.

Najprej se je zahvalil podpornikom in dejal, da bo naredil vse, da upraviči njihovo zaupanje, nato pa se obrnil k vsem državljanom, tudi privržencem njegove protikandidatke Marine Le Pen ter zatrdil, da jih je slišal, da je slišal njihove strahove, dvome in jezo. "Moja odgovornost je, da vas slišim," je dejal. Poudaril je, da se bo boril za enotnost naroda in proti delitvam, ki minirajo Francoze. Napovedal je, da si bo Francija pod njegovim vodstvom prizadevala za mir v svetu in bo v prvih vrstah v boju proti terorizmu.

Le Penova želi prenoviti svojo stranko. (Foto: AP)

Le Penova je na drugi strani poudarila, da se je pokazala jasna meja med patrioti in globalisti. Poudarila je, da se mora njena Nacionalna fronta prenoviti in da bo prav ona začela z globoko spremembo njihovega gibanja in obljubila, da bo stranko popeljala na prihajajoče parlamentarne volitve. Hkrati je Macronu zaželela veliko uspeha pri boju z velikimi izzivi, ki ga čakajo.

Kako so se odzvali v EU?

Najbolj so se seveda oddahnili v Evropski uniji, saj ji je z izvolitvijo Le Penove grozil razpad. Šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker je tvitnil: ''Vesel sem, da je Francija izvolila evropsko prihodnost''.

Tudi ameriški predsednik Donald Trump se je odzval na Twitterju, kjer je Macronu čestital in dejal, da se veseli sodelovanja.

Nemška kanclerka Angela Merkel se je pridružila čestitkam in dejala, da je njegova zmaga ''zmaga za močno združeno Evropo''.

Britanska premierka Theresa May pa je dejala, da je Francija ena izmed njihovih najtesnejših zaveznic in da se veseli sodelovanja z novim predsednikom. Nekdanji vodja britanske stranke UKIP Nigel Farage, ki je vodil kampanja za izhod Britanije iz EU, pa je dodal, da Macron ponuja še pet let neuspehov in pozval Le Penovo, naj vztraja.

V Franciji je Macronu že čestital tudi aktualni, zelo nepriljubljeni predsednik Francois Hollande, ki je dejal, da rezultati kažejo, da si Francozi želijo združiti okoli vrednot, ki jih predstavlja republika.

Novemu francoskemu predsedniku sta čestitala tudi slovenski premier Miro Cerar in predsednik republike Borut Pahor. "Čestitke Macronu in Franciji. Spodbudna novica za evropsko prihodnost," je tvitnil Pahor. "Iskrene čestitke Emmanuelu Macronu in Francozom, ki so močno podprli #prihodnostEU," pa je na Twitterju zapisal Cerar.

Glas ne zanj, ampak proti Le Penovi?

Njegovo kandidaturo so podprle tudi druge politične stranke, a veliko glasov je dobil, za to, da bi bila Le Penova poražena. Kar 25 odstotkov volivcev se glasovanja sploh ni udeležilo, rekordnih 11,5 odstotka glasovnic pa je bilo praznih oziroma neveljavnih. In ravno te neodločene in skeptične bo moral Macron prepričati. Še posebej levica je bila razočarana nad finalistoma v tekmi za najvišje mesti v Franciji.