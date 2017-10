FOTO in VIDEO: Evakuirani prebivalci od ognja opustošene severne Kalifornije se vračajo na uničene domove: 'Čaka nas desetletje okrevanja'

Na tisoče prebivalcev severne Kalifornije, ki so jih pretekli teden zaradi obsežnih gozdnih požarov evakuirali, se počasi vrača na svoje domove. Število evakuiranih se je tako iz 100.000 zmanjšalo na 40.000.

Oblasti v Sonomi so v ponedeljek zvečer potrdile, da je ukaz evakuacije preklican za dve soseski v Santa Rosi, mestu, ki ima sicer 175.000 prebivalcev. Za ostale predele mesta ukaz še zmeraj velja, poroča AP.

Na domove se prav tako vračajo prebivalci vinorodnih pokrajin Geyserville in Healdsburg.

Glavno zatočišče, ki so ga vzpostavili za namestitev tisočih evakuiranih, počasi zapira svoja vrata.

Vrnitev domov so v noči na torek (po našem času) oblasti prav tako dovolile okoli 8000 prebivalcem pokrajine Mendocino. Tamkajšnji policijski šerif Thomas Allman je na novinarski konferenci v ponedeljek dejal, da je preklic ukaza evakuacije izjemnega pomena. Prebivalci se tako po njegovih besedah počasi vračajo na domove oziroma na ostanke domov. Kot pa je dodal nadzornik okrožja Rob Brown za nekatere ljudi življenje nikoli več ne bo enako. "Dobesedno nas čaka desetletje okrevanja," je priznal Brown.

Več deset tisoč evakuiranih prebivalcev drugih hudo prizadetih območjih, vključno z Napo in večjim delom Sonome, na dovoljenje za vrnitev še vedno čaka. Daniel Berlant, tiskovni predstavnik Oddelka za gozdarstvo in požarno varnost v Kaliforniji, pričakuje, da bodo oblasti v prihodnjih urah preklicale še več ukazov za evakuacijo.

Oblasti prebivalcem zdaj skušajo pomagati pri čimprejšnji in uspešni vrnitvi domov, vendar opozarjajo, da to lahko trajala dneve ali celo tedne, posebej v soseskah, ki so jih požari še posebej hudo prizadeli. Po besedah okrožnega šerifa Sonome Roba Giordana bo namreč potreben tudi čas, da se zagotovi, da so domovi resnično varni.

Posledice uničujočih požarov so grozljive: 40 mrtvih, 100.000 evakuiranih, 5700 uničenih hiš in drugih objektov

V obsežnih gozdnih požarih, ki so divjali po celotni severni Kaliforniji, je po zadnjih podatkih umrlo 40 ljudi, večina od teh v okrožju Sonoma, osem pa v okrožju Mendocino.

Požar je posredno terjal tudi življenje gasilca, ki je v ponedeljek zjutraj (po lokalnem času) umrl med prevozom cisterne z vodo na kraj požara na območju Nape. Nesreča se je zgodila, ko se je tovornjak s cisterno prevrnil. Podrobnosti in okoliščine nesreče zaenkrat sicer še niso znane.

Apsolutely shocking footage of the fires in California, USA. Please stay safe... #CaliforniaFires #wildfire pic.twitter.com/OMBCofvPDA — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) October 17, 2017

Več kot 100 ljudi ostaja pogrešanih - v Napi 14 in v Sonomi 88. V Sonomi so prejeli skupno sicer 2000 prijav pogrešanih oseb, vendar so večino na srečo našli. Je pa o točnem številu težko govoriti, saj so se imena na seznamu pogrešanih podvajala, v veliko primerih pa osebe, ki so jih uspešno našli in identificirali, niso mogle stopiti v stik s sorodniki ter jim tako sporočiti, da so na varnem.

Zahvale gasilcem, ki se brez prestanka še zmeraj borijo z ognjenimi zublji

Vrstijo se tudi zahvale tisočim gasilcem, ki so se dober teden brez premora borili z ognjenimi zublji. Na glavnem trgu središča Sonome so jim v zahvalo na kip ustanovitelja mesta generala Mariana Valleja izobesili napise z zahvalami. Mestece s približno 11.000 prebivalci sicer še zmeraj pestijo občasni izpadi elektrike ter aktivni požari v bližini mesta.

Gasilcem bi s preostalimi aktivnimi požari in požarišči sicer lahko pomagal dež, ki ga pričakujejo v prihodnjih dneh. Po napovedih meteorologa Charlesa Bella lahko nevihte s prvo pošiljko padavin pričakujejo v četrtek.