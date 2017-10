FOTO in VIDEO: Dramatično reševanje in prebijanje skozi plamene 

Gasilci so na severu Kalifornije v petek uspeli nekoliko napredovati v boju z nizom požarov v naravi, ki so v nedeljo izbruhnili v kar osmih okrožjih države in doslej uradno zahtevali že 36 življenj. Nekatera trupla so povsem zoglenela, od nekaterih je ostal le pepel, je povedal šerif v Sonomi Rob Giordano, zato bo identifikacija nekaterih žrtev zelo težka.

Število gasilcev je preseglo 9000, prišli pa so iz drugih zveznih držav ter tudi iz Kanade in Avstralije.

Od nedelje je v Kaliforniji divjalo 22 požarov, trenutno jih je 17. Požari so po uradnih podatkih uničili okrog 5700 hiš in drugih objektov, z domov pa je moralo skupno že 90.000 ljudi. Več sto jih še vedno pogrešajo. Gre za najbolj uničujoče požare po letu 1933.

Požari so se hitro širili predvsem zato, ker je območje izsušeno. Tam so namreč zabeležili enega najbolj suhih in vročih poletij, prav tako so bile temperature še zelo visoke tudi septembra. Poleg tega pa je ogenj pomagal razpihovati tudi močan veter, ki je plamene na žalost ponesel do naseljenih območij.

Dva največja požara v okrožju Sonoma in Napa je gasilcem uspelo obvladati v 25 odstotkih, kar je napredek, vendar pa se bojijo nove okrepitve vetrov, ki bodo v kombinaciji s toplim suhim vremenom požare okrepili.

Policist pomagal reševati invalidno žensko

Policija je objavila posnetek kamere, ki jo je nosil neimenovani policist. Posnetek prikazuje vožnjo skozi območje Mark West. Policist je pomagal reševati invalidno žensko in popeljati še druge na varno. Dramatični posnetek se nadaljuje z vožnjo po s pepelom posuti cesti, naokoli so vidni plameni, veter razpihuje iskre. V nekem trenutku je videti, da je policist zapeljal neposredno skozi plamene. Posnetek se konča v križišču, kjer policist usmerja vozila, da bi tako čim prej pobegnili uničujoči moči ognjenih zubljev.

