FOTO in VIDEO: Neurje v Nemčiji povzročilo za 500 milijonov evrov škode

Po ocenah zavarovalnic naj bi neurje v Nemčiji povzročilo za 500 milijonov evrov škode, na Nizozemskem pa za 90 milijonov evrov škode.

Orkan Friederike je v Nemčiji vzel osem življenj, gmotna škoda je ogromna, ljudje pa imajo tudi danes velike težave zaradi še vedno trajajočega prometnega kaosa, predvsem v železniškem in cestnem prometu. Najhuje so prizadeta območja v osrednji in severni Nemčiji.

Številni vlaki so zaradi podrtih dreves obstali že včeraj popoldne, danes vozijo le redki. Železniški promet naj bi se na ustaljene tirnice vrnil šele v prihodnjih dneh. Bild poroča, da so na železniški infrastrukturi našteli več kot 200 primerov poškodb.

Na delu je na stotine gasilcev, ki še vedno odstranjujejo podrta drevesa in pomagajo pri pokrivanju razkritih objektov. Polne roke dela pa imajo tudi delavci elektro podjetij, saj je brez elektrike še vedno okoli 65.000 ljudi.

Nekateri so Friederike že razglasili za najhujši orkan v zadnjem desetletju, prinesel je namreč najmočnejše sunke vetra po orkanu Kyrill, ki je pustošil leta 2007. Nemška meteorološka služba je na Twitterju zapisala, da so včeraj zabeležili sunek vetra, ki je zapihal s hitostjo 203 km/h.

Svojci medtem žalujejo za tistimi, ki so izgubili življenja. Med umrlimi sta član prostovoljnih gasilcev v kraju Bad Salzungen in gasilec v kraju Thüringen, ki sta umrla med odpravljanjem posledic neurja.

28-letnik v Bad Salzungenu se je trudil, da bi iz vozila rešil ukleščeno voznico, ko se je nanj podrlo drevo. Njegov 57-letni pomočnik, prav tako član prostovoljnih gasilcev, je bil hudo poškodovan. Ker je bilo na območju toliko podrtih dreves, se do kraja tragedije reševalne službe niso mogle prebiti, zato je na pomoč prišla vojska z oklepnikom.

Umrl je tudi voznik tovornjaka v Lippstadtu in moški v Emmerichu. O umrlem vozniku, čigar vozilo je zadel sunek vetra, poročajo tudi iz Brandenburga.

V Hamburgu je del drevesa hudo poškodoval 17-letnega dijaka, na katerega je padla velika veja.

V Thüringenu, kjer je veter odkrival strehe in odnašal krajevne in prometne tablepa je streho je odneslo tudi z ene od lokalnih šol in to medtem, ko so bili otroci še v objektu. Kdaj bo stavba spet primerna za pouk, še ni znano. Nihče od otrok pri tem ni bil poškodovan.

Porod v avtomobilu

V prometnem kaosu je na cestah včeraj po Nemčiji obstalo na stotine vozil. Med njimi par, ki je bil na poti v porodnišnico.

Kot poroča focus.de, se je zato deček Paul v blužini Kölna rodil kar v avtomobilu, in to še preden so na pomoč prispeli reševalci in gasilci.

Orkanski veter tudi na Nizozemskem

Trije ljudje so medtem umrli tudi na Nizozemskem, kjer je veter pihal s sunki do 140 km/h. Umrli so, ker so jih zadela padajoča drevesa ali predmeti, ki jih je veter raznašal po ulicah.

Zaradi močnega vetra so včeraj odpovedali vse lete na amsterdamsko letališče Schiphol in z njega. Tudi na Nizozemskem so zaradi močnega vetra ustavili železniški promet.

V Belgiji pa je izgubila življenje voznica avtomobila, na katerega je med vožnjo skozi gozd blizu Bruslja padlo drevo.