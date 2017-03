FOTO: Helikopter po vzletu trčil v televizijski stolp, nato strmoglavil

V Istanbulu je danes dopoldan, le nekaj minut po vzletu z letališča Atatürk, strmoglavil helikopter, pri čemer je umrlo pet ljudi. Na helikopterju so bili ruski in turški državljani.

Nesreči naj bi botrovala gosta megla. (Foto: AP)

Na helikopterju tipa Sikorsky S-76 v lasti turškega konglomerata Eczacibasi so bili štirje Rusi in trije Turki, med njimi dva pilota. Guverner Istanbula Vasip Sahin je za turške medije povedal, da je v nesreči umrlo pet ljudi, med mrtvimi so vsi štirje ruski državljani.

Helikopter se je raztreščil na več delov, eden od njih pa je zagorel. (Foto: AP)

Helikopter je nekaj minut po vzletu z letališča Atatürk trčil v televizijski stolp in strmoglavil na avtocesto v istanbulskem predmestju Buyukcekmece. Ob strmoglavljenju je razpadel na več delov, eden od delov je zagorel. Točen vzrok nesreče za zdaj ni znan, turški mediji pa ugibajo, da je strmoglavilo zaradi megle.