FOTO in VIDEO: Identificirali napadalca, a njegovega imena še ne razkrivajo. Število smrtnih žrtev še narašča

V Londonu preiskovalci nadaljujejo z delom po včerajšnjem terorističnem napadu, najhujšem po letu 2005, v katerem je umrlo pet ljudi, najmanj 20 jih je bilo ranjenih. Šlo je za dvojni napad, ki naj bi ga po dosedanjih dognanjih policije izvedel en sam napadalec.

Policija ugotovila identiteto napadalca

(Foto: AP)

Kot je pojasnil Mark Rowley, namestnik komisarja in predstavnik policijske enote za boj proti terorizmu, so preiskovalci po napadu vse moči uperili v iskanje morebitnih ostalih sodelujočih pri napadu. Morebitnih izsledkov tekoče preiskave še ni želel pojasniti, verjamejo pa, da je šlo za islamski terorizem. Policija je sicer potrdila, da so ugotovili identiteto napadalca, a je javnosti še ne morejo razkrili. Varnostni viri časnika Independent sicer poročajo, da je osumljenec azilant srednjih let in azijskega porekla.

Ubiti policist je bil družinski človek, ki je že 15 let vestno opravljal svoje delo

Policisti so se poklonili umrlemu kolegu Keithu Palmerju (Foto: AP)

Je pa zato znano ime 48-letnega policista, ki mu je napadalec z nožem zadal smrtne poškodbe. Gre za Keitha Palmerja, moža in očeta, ki je že 15 let vestno opravljal svoje delo pri policiji. “Na delo se je odpravil z mislijo, da se bo po koncu tudi srečno vrnil domov,” je v besedah sožalja njegovi družini dejal Rowley. Palmer je bil ena od treh smrtnih žrtev napadalca.

Kaj se je dogajalo?

Kot smo poročali, je moški najprej na Westminstrskem mostu z avtomobilom zapeljal v skupino ljudi in jih več tudi povozil. Pri tem naj bi umrli trije ljudje, še več pa jih je bilo poškodovanih, med njimi trije policisti in trije francoski najstniki, ki so bili na šolskem izletu. Neka ženska se je po navedbah britanskih medijev napadu izognila s skokom v Temzo in preživela, a je poškodovana.

Nato se je z avtomobilom zaletel v ograjo parlamenta, zatem pa vdrl na območje parlamenta. Tam je po navedbah policije zabodel enega policista, ki je kasneje podlegel poškodbam. Napadalca je nato ustrelila policija.

Oba domova britanskega parlamenta sta po napadu prekinila delo, kasneje pa so poslance evakuirali v bližnjo Westminstrsko opatijo. Kasneje sta delo prekinila še škotski parlament, ki je danes razpravljal o novem referendumu o neodvisnosti, in valižanski parlament.