FOTO in VIDEO: Obsežni požari na Portugalskem in v Španiji terjali že dvajset smrtnih žrtev

Obsežni gozdni požari na Potugalskem in v Španiji so v preteklih dneh zahtevali že 20 smrtnih žrtev, poroča n-tv.

AP sicer poroča, da je portugalska civilna zaščita potrdila, da je v požarih, ki divjajo v osrednjih in severnih območjih države umrlo šest oseb. O smrtnih žrtvah tako poročajo iz okrožij Coimbra, Castelo Branco in Viseu. Še najmanj 25 ljudi je poškodovanih, večina od teh je gasilcev.

Požari so se hitro širili tudi zaradi silovitega vetra orkana Ophelia, ki je državi prešel čez vikend in naj bi danes dosegel Irsko. Vzrok obsežnih požarov sicer še ni znan; čeprav so bile temperature na Pirenejskem polotoku v preteklih dneh visoke, pa oblasti ne izključujejo tudi namernih požigov. Na to možnost je opozoril tudi predstavnik portugalske vlade Jorge Gomes.

Portugalska vlada je v nedeljo za severni del države razglasila izredne razmere. Kot je dejala predstavnica tamkajšnje civilne zaščite Patricia Gaspar, je bil to "najslabši dan tega leta".

Skupno na Portugalskem tako divja več kot 440 gozdnih požarov, od tega 33 večji. Ogenj je zajel tudi več hiš, tovarn in druge infrastrukture. Evakuirali so več sto ljudi.

Portugalska je ponovno v ognju tako le mesev po tem ko je v obsežnih požarih, ki so na Portugalskem divjali junija, julija in avgusta, umrlo 64 ljudi.

Obsežni požari so zahtevali tri smrtne žrtve tudi v severozahodni španski pokrajini Galiciji. Kot so sporočile španske oblasti, sta dve osebi umrli ujeti v avtomobilu, ko sta poskušali zapusiti naselje, ki ga je zajel ogenj. Še tisočim so oblasti ukazale evakuacijo.