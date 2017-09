FOTO in VIDEO: Orkan Maria nadaljuje uničujočo pot, število žrtev narašča, nekateri ujeti na morju

Orkan Maria je na svoji poti po Karibih znova pridobil na moči in kot orkan tretje stopnje s sunki vetra do 205 kilometrov na uro dosegel otočje Turks in Caicos. Oko orkana naj bi to britansko čezmorsko območje doseglo danes, pot pa bo orkan nadaljeval proti Bahamom. Doslej naj bi zahteval najmanj 32 življenj, največ na otoku Dominika.

Uničenje Portorika

Orkan je povzročil veliko uničenje tudi v Portoriku, kjer je ameriški predsednik Donald Trump že razglasil naravno nesrečo, s tem pa sprostil zvezna sredstva za odpravo posledic. Guverner Portorika Ricardo Rossello je Mario, ki je kot orkan četrte kategorije to ameriško ozemlje dosegla v sredo, že razglasil za najbolj uničujočo nevihto stoletja, saj je povzročila zlom telekomunikacijske infrastrukture in infrastrukture za dobavo električne energije. Oblasti opozarjajo, da elektrike v celoti morda ne bo mogoče vzpostaviti še nekaj mesecev. Rossello je še opozoril, da v prihodnjih dneh pričakujejo močno deževje, še posebej na zahodu, ki bi lahko povzročilo smrtonosne poplave in zemeljske plazove. Ljudi so pozvali, naj se umaknejo v višje ležeča območja.

Že sedaj je močno deževje, ki ga je s seboj prinesel orkan, nekatere ceste spremenilo v blatne reke, ki so prehodne samo za največja vozila. Na cestah ležijo podrta drevesa, prometni znaki in električni drogovi, polne so ostankov streh in drugih predmetov. Zaradi plenjenj je guverner Rossello do sobote že odredil policijsko uro med 18. in 6. uro. Policija je doslej prijela deset ljudi.

Današnji posnetek z Mednarodne vesoljske postaje (Foto: NASA)

Opustošena tudi Dominikanska republika

V Dominikanski republiki, mimo katere je orkan potoval v četrtek, je močno deževje povzročilo poplave, močan veter je rušil drevesa in električne drogove. Več kot 140.000 ljudi je ostalo brez elektrike, 17.000 so jih evakuirali.

Fotogalerija (5)









Orkan je doslej zahteval 32 življenj, največ na otoku Dominika, ki ga je z vso močjo dosegel v torek. Tu je zahteval najmanj 15 življenj, več ljudi še pogrešajo. Po besedah premierja Dominike, Roosevelta Skerrita je prizadet celoten otok, na katerem živi 72.000 ljudi. Opozoril je, da nimajo vode in elektrike ter da so razmere hujše od vojne. Otok, ki leži med francoskima čezmorskima ozemljema Martinique in Guadeloupe, je tako skoraj povsem odrezan od sveta, nekatere vasi pa je mogoče doseči le z morja ali s helikopterjem. Na otok je Francija že poslala več deset ton pomoči.