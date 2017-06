FOTO in VIDEO: Prečesali so vsa nadstropja pogorele stolpnice. Upanja, da je še kdo od pogrešanih preživel, ni več

Dan po grozljivem požaru v stolpnici v zahodnem predelu Londona reševalne ekipe ne iščejo več preživelih. Število 12 mrtvih ni končno, veliko prebivalcev 24-nadstropnega objekta je še vedno pogrešanih, zato policija opozarja, da bo zagotovo naraslo. Več kot 40 enot gasilcev je bilo sicer vso noč na terenu, na posameznih nadstropjih še vedno tli. Gasilci so sicer iz požara rešili 65 ljudi. Skoraj 80 ljudi je poiskalo pomoč v bolnišnicah, od tega jih je 18 v kritičnem stanju.

Načelnik policije Stuart Cundy je sicer že včeraj sporočil, da v stolpnici verjetno ni več preživelih. "Na žalost ne pričakujemo, da bomo našli še več preživelih," je dejal, vendar ni znal navesti točnega števila pogrešanih.

Stanovalci, ki so čez noč ostali brez strehe nad glavo, so morali noč prestati v zasilnih prostorih. Zanj je stekla tudi humanitarna akcija.

Zahvaljujoč Ramadanu manj žrtev

V stolpnici je stanovalo 125 družin, tudi številne muslimanske. Kot ugotavljajo nekateri tamkajšnji prebivalci, je prav zahvaljujoč postnemu mesecu Ramadanu število mrtvih manjše, saj je bilo veliko ljudi v času, ko je zagorelo, že zbujenih, ker so se odpravljali k zgodnjemu zajtrku. “Številni so preživeli, ker so bili budni,” je za BBC pojasnil prebivalec soseske Ahmed Shellat. “Hitro so zaznali požar in pravočasno zbežali. Če bi se to zgodilo kak drug mesec, bi verjetno spali in bilo bi veliko več žrtev,” je dejal.

Vzrok požara, ki še ni pogašen, še ni znan. Scotland Yard je sicer sporočil, da so izključili možnost terorizma. Eden od stanovalcev iz četrtega nadstropja stolpnice, ki se je z družino uspel rešiti iz goreče zgradbe, je dejal, da je požar izbruhnil v njegovem nadstropju, v stanovanju njegovega soseda, ki mu je eksplodiral hladilnik.

Londonski župan Sadiq Khan je obljubil, da bodo ugotovili, zakaj je zagorelo. "V prihodnjih dneh bo veliko vprašanj o vzrokih te tragedije in Londončanom zagotavljam, da bomo našli vse odgovore," je tvitnil.

Fotogalerija (13)

























Stavba zgrajena leta 1974, požarna varnost slaba, otežen dostop intervencijskih vozil

Stavba, zgrajena leta 1974, je sicer v lasti Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO). Zadnji dve leti so jo prenavljali in za to porabili okoli 11 milijonov evrov. Med drugim so se lotili obnove fasade in ogrevalnega sistema. Nekaj prič sicer po poročanju BBC pravi, da je prenova še trajala, da je bila zaradi tega slabša požarna varnost, prav tako pa naj bi bil otežen dostop intervencijskih vozil.

Pred leti predlagali rušenje

Skupina aktivistov Grenfell Action Group je že lani v izčrpnih spletnih zapisih opozarjala na požarno (ne)varnost stolpnice, še posebej v času obnove. Pred leti so celo predlagali rušenje "nevarne stavbe". Kot so zapisali, so upravljavci zaprli vse vhode in izhode razen enega, prav tako so dopustili, da so se v okolici kopičile gore potencialno vnetljivih stvari, kot so vzmetnice, pohištvo in drugi predmeti, ki so med prenovo končali med odpadki.

Hitro po tem, ko se je razširila novica o požaru, so Twitter preplavili zapisi o tem, da "so vsi vedeli, da obstaja nevarnost", in da je tragedija posledica dejstva, da je upravljavec ignoriral osnovne varnostne zahteve. Prav tako lastnikom stavbe očitajo, da so stavbo obnavljali z materiali, ki niso protipožarni, še posebej naj bi to veljalo za zunanjo oblogo.

Londonska gasilska brigada je izdala poročilo o tem, da so nekatere stavbe nevarne, a je nihče ni jemal resno.

Ponoči zatajil glavni požarni alarm

Na dan prihajajo tudi podrobnosti nočnega dogajanja. Tako naj bi zatajil glavni požarni alarm in dimni alarmi, sistem za avtomatsko gašenje ni deloval ali pa ga v stavbi morda sploh ni, požarni načrt pa stanovalcem zapoveduje, da v primeru požara ostanejo v stanovanju. Jeza ljudi, ki so požarno varnost stavbe ocenili kot nekaj, kar bi pričakovali v deželah tretjega sveta, je velika.

Vezali rjuhe, da bi se rešili

Po pisanju britanskega časnika Daily Mail so se ljudje reševali celo z izdelavo vrvi iz rjuh, pri reševanju pa so pomagali gasilci, ki so ljudem naročili, naj svetijo s svetilkami, da jih lahko najdejo in spravijo na varno. Po poročanju BBC so priče navajale, da je bilo videti odsev svetilk ali telefonov na vrhnjih nadstropjih.

Ameriška televizija CNN navaja priče, ki pravijo, da so ljudje celo skakali iz zgradbe, da bi se rešili pred ognjem. Nekateri omenjajo tudi starše, ki so iz zgradbe metali svoje otroke, da bi jih rešili.