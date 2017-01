FOTO in VIDEO: Reševalci so pod snegom našli šest ljudi: Živi so, pogovarjamo se z njimi!

Reševalci so kopali vso noč, da bi v porušenem in s snegom zasutem hotelu Rigopiano pod goro Gran Sasso v osrednji Italiji našli kakršnekoli znake življenja. Danes dopoldne se jim je nasmehnila sreča. La Repubblica poroča, da so zaznali šest preživelih, ki pa jih še niso uspeli izkopati iz ledenega oklepa. Na pomoč iz Pescare jim že prihaja pet helikopterjev, ki jim bodo prinesli odeje in druge nujne potrebščine.

"Živi so, govorimo z njimi!" je za Reuters povedal Luca Cari, tiskovni predstavnik gasilcev. Zatekli naj bi se v hotelsko kuhinjo, pod snegom pa so že najmanj 40 ur.

Gasilci so sporočili, da se je večina gostov v času katastrofe nahajala v baru hotela.

Gre za prvo dobro novico odkar je snežni plaz, ki se je v sredo zvečer sprožil v kraju Farindola sredi Abrucev, štirinadstropni smučarski hotel s štirimi zvezdicami premaknil za več deset metrov in ga povsem zasul. Na mestu, kjer je nekoč stal, je zdaj na tone snega, dreves, ledu in kamenja.

Reševalci so že včeraj našli dva preživela, žal pa tudi štiri trupla. Nekateri mediji poročajo, da je bilo v stavbi v času nesreče 22 gostov in sedem članov osebja, spet drugi pa, da je bilo notri najmanj 35 ljudi. Zato še vedno ni jasno, koliko ljudi je dejansko pogrešanih.

200 reševalcev v bitki s časom

V reševalni akciji, ki jo koordinira civilna zaščita, sodeluje več kot 200 gasilcev, gorskih reševalcev in policistov, pomagajo pa jim tudi reševalni psi. Delajo v ekipah po 30 ljudi naenkrat, delo pa jim otežujejo nizke temperature in sneg, ki čez dan zaradi višjih temperatur postaja vse težji. Bojijo se tudi novih plazov.

Danes bodo za kopanje začeli uporabljati mehanizacijo, a bodo morali biti – glede na to, da so pod snegom ujeti ljudje – izjemno previdni.

"Hotel je skoraj popolnoma uničen. Kličemo ljudi, a odziva ne dobimo, ne slišimo glasov, ne slišimo ničesar. Kopljemo in iščemo morebitne preživele," je za Reuters povedal reševalec Antonio Crocetta.

"Vedno obstaja upanje," pa je dejal vodja civilne zaščite Fabrizio Curcio, ki trdi, da se reševalci kljub izjemno težkim pogojem trudijo po svojih najboljših močeh. "Če ne bi verjeli, da še obstaja upanje, se ne bi tako trudili!"

"Teoretično bi tudi v teh težkih pogojih človek lahko preživel dva ali tri dni, če bi se pod snegom zatekel v ustvarjeni zračni žep," je še povedal Walter Milan in dodal, da gorska reševalna služba sodeluje s 50 možmi in psi.

V javnost so prišli tudi posnetki notranjosti hotela, ki pričajo o razsežnostih tragedije.

Hotel nekoč ... (Foto: AP)

Reševalec, ki je prvi prišel na kraj nesreče: Kopal sem z rokami, z vejo, lopato ...

Lorenzo Gagliardi je bil prvi človek, ki je prispel na kraj tragedije. Dosegel ga je sredi noči po več urah mučnega premagovanja zasneženih kilometrov. Zadnjih osem jih je njegova skupina reševalcev premagala na smučeh, po več metrov debeli snežni odeji, ki se je vdirala pod njimi. Ko so končno prispeli, so se znašli sredi ničesar, je pripovedoval za italijanski časnik La Repubblica. Naredil je edino, kar človek v takih razmerah lahko: začel je kopati. "Kopal sem z lopato, z rokami, z vejo. Sonda nam je dala vedeti, da tam, pod tremi metri snega, nekdo je. V svoji glavi sem se pogovarjal z njim. Prihajam, prihajam, zdrži, jaz te bom odpeljal domov. Močan si, ne moreš kar tako umreti, počakaj, prihajamo. Pa vendar …" je pripovedoval.

"Na pomoč so nas poklicali ob 19.30," je še povedal. "Na poti smo srečali reševalna vozila, ki so jih ustavili sneg in podrta drevesa. Med zadnjim delom proste poti in hotelom Rigopiano je bilo osem kilometrov." Od tam so se zato proti hotelu odpravili na smučeh. Krenili so opolnoči, prispeli pa ob štirih zjutraj. V skupini jih je bilo 12.

Od daleč so modre vzmetnice na snegu videti kot lepe cvetlice. Raztresene so v radiju 500 metrov, nekatere celo na drevesih. Obleke, razbitine, kosi prtljage so koščki dokazov, da je pred ledenim oklepom tam obstajalo življenje. časnik Corriere della Sera

Na poti so veliko tvegali, saj so v trdi temi morali mimo še dveh plazov. "Napredovali smo v koloni, med vsakim od nas je bila 20-metrska razdalja. Če bi prišel plaz, nas vsaj ne bi zasul vseh. Na čelu kolone smo se menjavali. Tisti, ki je bil prvi, je moral delati gaz po svežem snegu in se je zato utrudil veliko bolj od preostalih," je Gagliardi pripovedoval o težavni poti do zasutega hotela.

Kakšne misli gredo človeku po glavi v tako zahtevnih trenutkih? "Razmišljaš le o tem, da je konec koncev prav to tvoje delo: biti tam pri štirih stopinjah pod ničlo in sredi viharja, ker so nekje ljudje v težavah, ki jim samo ti lahko pomagaš," je brez pomišljanja odgovoril na vprašanje. "Z drugimi v skupini smo si dajali pogum. Spraševali smo, koliko je še, in upali, da bo tisti na čelu vrste končno zavpil: Prispeli smo!"

Ob štirih zjutraj so končno slišali te besede. "Od hotela ni ostalo nič, tam je bil samo bel grič. Dostopna sta bila samo fitnes in telovadnica. Prebili smo se mimo orodij, a tam ni bilo nikogar," je povedal. "Sneg je bil v sobah, kot da bi ga nekdo z vso močjo nastreljal s snežnim topom. Nekdo, ki pozna hotel, mi je povedal, da se je premaknil za 20 do 30 metrov. Plaz ga je zadel od zadaj, na delu, kjer so kuhinja in sobe. Zaslišal sem monoton hrup, generator se je avtomatično prižgal, v kotlovnici je bila luč. To so bili edini znaki človeške navzočnosti. Potem smo zagledali tisti avto ..."

V njem sta bila edina človeka, ki so ju do zdaj našli živa, Giampiero Parete in Fabio Salzetta. Gretje v avtomobilu jima je v ledeni noči pomagalo ohranjati toploto, a bila sta v šoku. Posebej Parete, ki je reševalcem povedal, da je v hotelu njegova družina, žena in dva otroka, stara šest in osem let. Avto je bil 50 metrov od hotela in edini, ki ga plaz ni zasul. "Obljubil sem mu, da jih bom žive in zdrave pripeljal nazaj. Rekel sem mu, da lahko gre v bolnišnico, ker bom jaz ostal tu. Imam 48 let in dva otroka, vem, kaj to pomeni. Dal sem mu obljubo, oče očetu," je o enem najtežjih trenutkov v svoji karieri pripovedoval Gagliardi.

Salzetta se je počutil bolje, ostal je z reševalci in jim pomagal z informacijami o tem, od kod je prišel plaz in kje naj kopljejo. Zjutraj je nato s helikopterjem prišla dodatna pomoč, preostali reševalci, ki jih je na poti ustavil sneg, pa so se do hotela prebili šele ob enih popoldne. "Niti za trenutek se nismo ustavili, imel sem samo toliko časa, da sem popil pol skodelice čaja," je povedal Gagliardo.

"Že velikokrat sem reševal izpod plazov, saj sem že od leta 2008 član alpincev. Pomagal sem po potresih v L’Aquili, Norcii, Amatriceju. A tu je drugače. Ti ljudje so bili na varnem v hotelu, tu so otroci. In spoznal sem tistega obupanega očeta. Družino mu moram pripeljati nazaj," je pogovor končal predani reševalec.

... in hotel danes. (Foto: AP)

Prosili za evakuacijo in čakali na plug, ki nikoli ni prišel

Ker je na območju zapadlo tri metre snega, so gostje iz hotela v sredo zaprosili za evakuacijo, je poročala italijanska televizija RAI. Najprej so jim obljubili, da bo snežni plug prispel ob 15. uri, potem so ga prestavili na 19 uro. A ta nikoli ni prišel.

Vmes se je namreč sprožil plaz. Giampiero Parete je ob 17.30 prek WhatsAppa vzpostavil kontakt s svojim šefom Quintinom Marcello, mu povedal, da jih je zasul plaz in naročil, naj pokliče na pomoč, ker je on ne more. Marcello je takoj poklical pomoč, a mu niso verjeli, ker naj bi dve uri pred tem sami preverili v hotelu, da ni nobenih težav, tako da je reševalna akcija stekla šele dve uri pozneje.

Državno tožilstvo v Pescari je včeraj že začelo preiskavo zaradi uboja iz malomarnosti, vendar ni jasno, proti komu.