FOTO in VIDEO: Snežni kaos v Švici: plazovi, ujeti turisti, ki se zabavajo s postavljanjem snežakov, in razočaranje, ker Melanie ne bo

V Švici imajo ogromne težave zaradi velikih količin snežnih padavin in obilnega dežja. Številne vasi so zaradi zasneženih, neprevoznih cest odrezane od sveta.

V kantonu Uri je zemeljski plaz, posledica razmočenega terena, odnesel okoli 50 metrov ceste A2. Na srečo se je dogodek končal brez žrtev, čeprav je bilo v času, ko se je zemeljska gmota odtrgala od pobočja, na cesti vsaj eno vozilo. Kdaj bo cesta ponovno odprta, ni znano.

V švicarskih Alpah je medtem v kratkem času zapadlo okoli 150 centimetrov snega, ponekod samo sinoči okoli 40 centimetrov. Snežna odeja je tako marsikje debela že več kot dva metra.

Na območju je razglašena najvišja stopnja nevarnosti pred snežnimi plazovi, oblasti ocenjujejo, da gre za najbolj krtično situacijo s snežnimi plazovi po letu 1999.

Zimsko središče Zermatt, kjer so gostje že pred dnevi ostali ujeti sredi snežne ujme in so nekateri kraj zapustili kar s pomočjo edine povezave z zunanjim svetom - helikopterjem, je znova odrezano od sveta. Tam je okoli 9000 turistov, turistični delavci pa so zanje pripravili projekcije filmov, turnirje v biljardu in podobne aktivnosti. Se pa iznajdljivi turisti zabavajo tudi po svoje. Med drugim tako, da gradijo snežake in jih pod značko #ZermattSnowManChallenge objavljajo na družbenih omrežjih. Spet drugi z balkonov skačejo v sneg.

Da je Zermatt v zelo kratkem času zasnežilo do točke, ko je zimsko središče odrezano od sveta, preseneča tudi meteorologe, je dejal vodja meteorološke službe v švicarskih Alpah Joachim Schug. Oblasti je pozval, da območje začasno zaprejo. "Iz "zime snežnih plazov" leta 1999 smo se naučili, da lahko v takšnih razmerah umirajo ljudje," je dejal. Za situacijo pa krivi vlažne vetrove s Karibov. Oblasti so sicer izdale številna opozorila pred nevarnostjo snežnih plazov, da je nevarnost realna pa pričajo številni posnetki snežnih gmot, ki se valijo s pobočij.

Okoli 160 centimetrov visoka snežna odeja je pokrila tudi Davos, kjer poteka Svetovni gospodarski forum. Zaradi snežne ujme so morali nekoliko prilagoditi program, policisti in vojaki so morali sneg odstranjevati tudi s strehe kongresnega centra. V Davosu sicer kljub vremenskim nevšečnostim pričakujejo tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ne bo pa – na razočaranje številnih domačinov in novinarjev – tja njegove soproge Melanie, menda zaradi "logističnih razlogov".

Spletni komentatorji se sicer že sprašujejo, ali bodo morda snežne razmere v Davosu Trumpa prepričale, da se klimatske spremembe zares dogajajo. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da trenutno vremensko dogajanje v Švici precej odstopa od tega, kar bi pričakovali, že pred časom pa so opozorili, da klimatske spremembe ogrožajo Alpe.