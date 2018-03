FOTO in VIDEO: Ledeni oklep po Evropi ne popušča, a v Amsterdamu so zimo izkoristili za drsanje po ledenih kanalih

Mraz, ki je zajel Evropo, ne popušča. Zahteval je že 60 življenj. Na Poljskem je umrlo 23 ljudi, sedem na Slovaškem, šest na Češkem in pet v Litvi. Zaradi tegob, povezanih z vremenom, so smrtne žrtve zabeležili še v Španiji, Italiji, Romuniji, Srbiji, na Slovaškem, Nizozemskem, Švedskem, Norveškem in v veliki Britaniji.

A vsaj na Nizozemskem je arktični mraz prinesel vsaj nekaj lepih doživetij tistim, ki so se opogumili, si nadeli drsalke in izkoristili zamrznjene amsterdamske kanale za drsanje in hokej na ledu.

Po šestih letih so kanali v predelih Prinsengracht in Keizersgracht znova zmrznili, kar je privabilo ogromno množico navdušenih ljudi. V četrtek se je paru pod nogama vdrl led, iz ledene vode so ju še pravočasno rešili mimoidoči, a takšne nezgode ostalih ne odvrnejo od zimskih doživetij.

Amsterdamski kanali so zamrznili in poskrbeli za navdušenje med prebivalci. (Foto: AP)

Najhladnejši začetek marca v britanski zgodovini

Nekoliko manj navdušeni nad nizkimi temperaturami pa so v Veliki Britaniji. Državljani se soočajo z najhladnejšim začetkom marca v zgodovini države, kaos se dogaja v cestnem, letalskem in železniškem prometu.

Kot da vse to ne bi bilo dovolj, naj bi neurje Emma naslednjih dneh prineslo še leden dež, britanski meteorologi so zato izdali rumeno opozorilo.

Zaradi Emme je na letališčih obstalo okrog 50.000 potnikov, saj je bilo le v Veliki Britaniji in na Irskem odpovedanih več kot 190 poletov.

Britanci so na ceste poslali celo vojsko, da bi pomagala voznikom, ki so obtičali v svojih vozilih ter poskrbeli za nemoteno delovanje prenatrpanih bolnišnic, poroča Guardian. Danes naj bi v državi sicer zapadlo še dodatnih pet centimetrov snega.

Glavno cestno povezavo pri Manchestru so danes zjutraj vendarle odprli, potem ko je bila zaprta več kot en dan. Na stotine voznikov je zato noč preživelo v svojih avtomobilih, čakajoč na ugodnejše vremenske razmere.

V petek sta umrli dve osebi, kar je število smrtnih žrtev v državi dvignilo na 10. Reševalci so odkrili truplo 51-letne Alison Fox, ki se je izgubila v okolici Ochil Hillsa blizu Stirlinga ter 70-letnega moškega, ki so ga sicer našli živega v hribih pri Devonu, a je nato v bolnišnici umrl.

V Franciji, kjer se prav tako čuti vpliv "sibirskega medveda", je snežni plaz zasul več turnih smučarjev, štirje so umrli. Temperature v Švici so se na trenutke spustile do -40 stopinj Celzija, na letališču v Ženevi so v petek odpovedali več letov.

Nič bolje ni v Italiji, kjer so zaradi hudega mraza in poledice zaprli številne ceste, nekaj severnih in osrednjih regij je odrezanih od sveta.

V New Yorku močan veter povzroča obilo preglavic. (Foto: AP)

Severovzhod ZDA prizadelo hudo neurje

Tudi čez lužo ni nič bolje.

Severovzhodni del ZDA je v petek prizadelo hudo neurje, ki je zahtevalo najmanj pet življenj, letalske družbe so odpovedale skoraj 3000 poletov, prekinjen je bil promet na regionalni železnici, okrog 1,6 milijona ljudi od Severne Karoline do Maina pa je ostalo brez elektrike.

Povsod je pihal močan veter s hitrostjo do 100 kilometrov na uro, ponekod je deževalo, drugje pa snežilo. V Massachusettsu so bile poplave, zaradi katerih so samo iz mesta Scituate evakuirali 1800 ljudi, poplavljalo je tudi nedaleč od mesta

New York in drugje po severovzhodu ZDA. V Bostonu je zapadlo okrog 30 centimetrov snega, snežilo je tudi na severu države New York.

O smrtnih žrtvah, za katere so bila usodna drevesa, ki jih je podrl veter, poročajo iz Virginije, Marylanda, New Yorka in Rhode Islanda. Močan veter je na avtocestah prevračal tovornjake, težave so imeli letalski potniki, ki so pristajali na odprtih letališčih, nekaj pa jih je bilo praktično zaprtih skoraj ves dan.

Veter je zmešal štrene tudi predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki je moral skupaj s prvo damo Melanio na pogreb prečastitega Billyja Grahama v Severno Karolino odpotovati z letališča Dulles namesto iz vojaške baze Andrews. Prestolnica Washington pa je bila v petek popolnoma ohromljena, saj so se vladni uradi zaradi neurja zaprli skupaj s šolami.

Severovzhodni koridor železnice Amtrak od Bostona do Washingtona je bil zaprt, v New Jerseyju pa je bil zaradi podrtih dreves oviran promet lokalne železnice. Težav bo konec že danes, saj se je neurje umirilo.