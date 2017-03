FOTO in VIDEO: V bolnišnici umrl še 75-letnik, ki je peta smrtna žrtev v napadu v Londonu

Potem, ko je IS prevzela odgovornost za napad v središču Londona, je tudi policija uradno potrdila ime napadalca. Na morilski pohod se je v sredo odpravil 52-letni Khalid Masoon, sicer državljan Velike Britanije. Niti sosedom se ni sanjalo, kaj načrtuje. Medtem je v bolnišnici umrl še 75-letnik, ki ga je napadalec povozil na mostu.

Napadalec je bil Britanec, rojen v Kentu

Predstavniki Scotland Yarda so potem, ko so skrajneži samooklicane Islamske države sporočili, da je bil 52-letni napadalec eden od njihovih borcev, javnosti razkrili tudi njegovo ime in še nekaj drugih podrobnosti. Khalid Masoon je bil rojen v Veliki Britaniji. Kot pravijo, je sicer imel kriminalno kartoteko zaradi dejanj v preteklosti. Med drugim je bil obsojen zaradi nasilnih napadov, posedovanja orožja in kršitev javnega reda in miru. Prvič je bil obsojen novembra 1983, zadnjič pa decembra 2003 zaradi posedovanja noža. Niso pa ga nikoli obsodili zaradi terorističnih dejanj. Ob tem so tudi sporočili tudi, da trenutno zoper njega niso vodili postopkov, oziroma obveščevalci niso imeli podatkov o njegovi grozljivi nameri.

Ženska iz Birminghama, ki je napadalca na fotografijah prepoznala kot svojega soseda, je dejala, da je dajal vtis družinskega človeka. Vedno je bil miren in nasmejan, pravi. (Foto: AP)

'Dajal je vtis družinskega človeka'

Policija je potrdila, da je bil napadalec rojen v Kentu, živel pa naj bi v Birminghamu. Kot poroča The Telegraph naj bi živel na enem od naslovov, kjer so v noči po napadu policisti izvedli hišne preiskave. Tamkajšnji prebivalci so pretreseni, ena od sosed, ki je moškega na fotografijah prepoznala kot svojega soseda, pa je dejala, da se ji ni niti sanjalo, kaj bo storil. “Zelo sem se prestrašila in ne vem, kaj naj povem svojim otrokom. Izgledal je povsem normalno, bil je miren in dajal vtis družinskega človeka. Vedno se je smejal,” je še pojasnila.

Tudi policija je sicer sporočila, da niso imeli nobenih obveščevalnih podatkov, da naj bi se Masood pripravljal na napad, v katerem je najprej na Westminstrskem mostu z avtomobilom zapeljal v skupino ljudi in jih več povozil. Nato se je z avtomobilom zaletel v ograjo parlamenta ter vdrl na območje parlamenta. Tam je zabodel enega policista, ki je kasneje podlegel poškodbam. Napadalca je nato ustrelila policija.

Trenutki po napadu (Foto: AP)

Napadalec ubil štiri osebe, več še ranjenih

Policija je tudi opisala, da je Masood napad izvedel z vozilom, ki ga je najel v Birminghamu, kjer naj bi tudi živel, njegove žrtve pa so bili britanski policist Keith Palmer, Britanka Aysha Frad, ameriški turist Kurt Cochran. V napadu je bila huje poškodovana tudi soproga slednjega. Poškodbam je nato v bolnišnici podlegel še eden izmed ranjenih, in sicer 75-letni moški.

Skupaj je v bolnišnici še 36 žrtev napada, od tega jih je več v kritičnem stanju. Med ranjenimi so tudi številni turisti, med drugim francoski dijaki, dva Romuna in pet Južnokorejcev.

Žalne slovesnosti

Včeraj so tako v Londonu kot tudi v nekaterih drugih evropskih prestolnicah potekale številne žalne slovesnosti. Pretresenost ob napadu je med drugim včeraj izrazila tudi britanska kraljica Elizabeta II. in izrazila sožalje vsem prizadetim. Ob tem je pohvalila policijo. Sožalno brzojavko je v London poslal tudi papež Frančišek. Izrazil je globoko užaloščenost ob terorističnem napadu pred britanskim parlamentom in napovedal, da bo molil za vse prizadete, so sporočili iz Vatikana.