FOTO in VIDEO: V poplavah po tajfunu Damrey v Vietnamu umrlo 49 ljudi

V poplavah, ki so posledica divjanja tropskega tajfuna Damrey je v Vietnamu umrlo že najmanj 49 ljudi, še 22 jih pogrešajo, poroča ABC News. Vietnamski upravni odbor za preprečevanje nesreč sicer poroča o 27 pogrešanih.

Največ žrtev je tajfun terjal v provinci Khan Hoa, v bližini mesta Nha Trang, ki jo je tajfun zadel v soboto. Kako natančno so žrtve umrle, pa še ni znano.

V pokrajinah Khan Hoa, Ninh Thuan in Phu Yen je bilo poškodovanih skoraj 80.000 hiš, še okoli 2.000 domov je povsem porušenih, evakuirali pa so približno 35.000 prebivalcev.

Tajfun Damrey je jugovzhod Vietnama dosegel za vikend. Prebivalci poročajo o opustošenju, ki ga je tajfun puščal za sabo: veter z močnimi sunki vetra je trgal drogove z električno napeljavo, odkrival strehe, ruval drevesa, padavine in posledično poplave pa so ulice dobesedno spreminjale v reke. Na cestah, ki so še ostale prevozne, pa so nastajali daljši zastoji.

Vietnamske oblasti sicer še zmeraj zbirajo točne podatke o žrtvah, ranjenih in škodi po oputošenju, poroča CNN.

Pod vodo je tudi mesto Hoi An, ki je pod zaščito Unesca in ga vsako leto obišče več kot milijon turistov. Ti, ki so bili v mestu v času, ko ga je prešel Damrey, si mestne znamenitosti zdaj ogledujejo kar iz čolnov, s katerimi se vozijo po poplavljenih ulicah.

V poplavah, ki so sicer posledica tudi deževnega obdobja, je v zadnjem mesecu na severu Vietnama umrlo že več kot 80 ljudi. Država, ki ima sicer več kot 90 milijonov prebivalcev, je zaradi tudi dolge obale in posledično pogostejga deževja nagnjena k uničujočim neurjem in poplavam.

"Preden smo prišli, smo sicer vedeli, da je v Vietnamu zdaj deževno obdobje, nismo pa pričakovali tajfuna," je povedala Fia-Fai, turistka iz Hongkonga. Lastniki nekaterih hotelov so se sicer odločili za evakuacijo gostov, ti pa so po poročanju news.com.au imeli za evakuacijo le 15 minut časa.

Gladina vode na glavni ulici sedaj sega že 1,5 metra visoko in še naprej narašča. "Poskušal sem čim hitreje premakniti blago na višja mesta, preostalo je namočeno v vodi," je povedal trgovec Ji Jianzhong, ki ima tam prodajalno.

V vietnamskem obalnem mestu Da Nang sicer v sklopu dvotedenskega foruma azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC) v prihodnjih dneh pričakujejo tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kitajskega predsednika Ši Jinpinga in ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Tamkajšnje oblasti so prebivalce zato pozvale naj skupaj z vojsko pomagajo počistiti razdejanje, ki ga je povzročil tajfun. Čeprav padavine še ne bodo ponehale, pa organizatorji srečanja zagotavljajo, da to ne bo vplivalo na predvideni urnik dogodkov.

Trump, ki se danes mudi v Južni Koreji, bo med drugim 10. novembra prav tako obiskal vietnamsko prestolnico Hanoj, kjer se bo srečal s tamkajšnjim predsednikom Tran Dai Quangom.