FOTO in VIDEO: V Sarajevu zapadlo 30 centimetrov snega, težave imajo Hrvati in Čehi, Madžari prekinili akcijo merjenja hitrosti

Pri nas je v teh dneh sicer v višjih predelih zapadlo nekaj snega, a glavnini padavin smo se in se tudi še bomo izognili. Razlog je severni veter, pravijo vremenoslovci. Ta pa nič ne pomaga nekaterim ostalim evropskim državam, ki se te dni borijo z obilno snežno pošiljko.

Zaradi vetra in snega na Hrvaškem zapirali ceste

Zaradi močnega vetra in sneženja so morali zapreti nekaj državnih cest na Hrvaškem, v prestolnici Bosne in Hercegovine Sarajevu pa je sneg povzročil kaos na mestnih ulicah, poročajo tamkajšnji mediji. Voznike opozarjajo na nujno potrebno zimsko opremo na cestah v višje ležečih območjih. Ob hrvaški obali Jadrana tudi močno dežuje.

Na Hrvaškem v Gorskem kotarju in Liki se je sneženje medtem umirilo, nekaj po 9. uri pa so za ves promet spet odprli avtocesto Reka - Zagreb, je poročal hrvaški avto klub. Močna burja ovira promet na jadranski magistrali, ki je odprta samo za osebna vozila.

Včerajšnje sneženje v Gorskem kotarju:

Samo za osebna vozila je odprt tudi odcep Sveti Rok - Posedarje na avtocesti Zagreb - Split kot tudi most na otok Pag. Kot so dodali, so zaradi snežnega neurja zaprte državne ceste na območju Maslenice v zaledju Dalmacije.

Močna burja je prekinila tudi nekatere trajektne in katamaranske linije na otoke Hvar, Pag, Rab in Mali Lošinj.

Močno snežno neurje je zajelo tudi gorata območja v Makedoniji, posebej v Kumanovu in Štipu.

V Sarajevu 30 centimetrov snega povzročilo kaos

Po podatkih hidrometeorološkega zavoda Federacije BiH je v Sarajevu od torka zvečer padlo približno 30 centimetrov snega, ki je v mestu povzročil prometni kolaps. Kot so poročali mediji v BiH, zimske službe niso pravočasno začele plužiti snega z ulic zaradi slabe koordinacije z institucijami, ki bi morale naložiti posredovanje zimske službe.

Boj s spomladanskim snegom tudi v Avstriji, na Češkem in Slovaškem

Sneg je znova pobelil tudi Češko in Slovaško in povzročil nemalo težav v prometu. Ponekod je ponoči zapadlo tudi do 30 centimetrov snega. O nevarnostih snežnih plazov poročajo iz Slovaške, kjer opozarjajo tudi pred poledico na cestah. Na Češkem je zaradi snega s cest zdrsnilo več tovornjakov, zaradi česar so za danes predvsem na cestah na višje ležečih območjih preventivno zaprli tovorni promet

Podobno je tudi v gorskih predelih Avstrije, zlasti na Tirolskem. Nevarnost snežnih plazov zaradi novozapadlega snega je zlasti nad nadmorsko višino 2000 metrov kritična, opozarja avstrijska tiskovna agencija APA.

V Alpah na območju Arlberga je sicer samo v nocojšnji noči zapadlo med 30 do 50 centimetrov snega, v zadnjih treh dneh pa skupaj do enega metra.

Na Madžarskem zaradi razmer prekinili evropsko akcijo merjenja hitrosti na cestah

O vremenskih težavah poročajo tudi iz Madžarske. Na madžarski najvišji gori Kekes (1014 metrov nadmorske višine) so namerili okoli deset centimetrov snega, a večje težave povzroča močan veter, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Vreme je močno upočasnilo promet v madžarskih mestih in tudi železniški promet, ki beleži zamude. Policija pa je zaradi slabih vremenskih razmer prekinila celo 24-urno evropsko akcijo merjenja hitrosti na cestah, še poroča MTI.