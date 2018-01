FOTO in VIDEO: Že šest mrtvih: sunek vetra zadel tovornjak, voznik umrl. Odneslo tudi streho šole

Nekatere evropske države se soočajo z vremenskimi tegobami. Po Nemčiji pustoši orkan, ki s seboj prinaša močan veter in snežne padavine, na Nizozemskem je zaradi neurja veliko težav v prometu, v Veliki Britaniji pa je zaradi obilnega sneženja brez elektrike skoraj 60.000 gospodinjstev.

(Foto: AP)

Orkan Friderike v Nemčiji piha s hitrostjo med 130 in 160 kilometrov na uro. Umrlo je že najmanj šest ljudi, od tega vsaj tri osebe v zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija, je po poročanju focus.de sporočil deželni notranji minister Herbert Reul.

Med umrlimi sta član prostovoljnih gasilcev v kraju Sundern in gasilec v kraju Thüringen, ki sta umrla med odpravljanjem posledic neurja.

Umrl je tudi voznik tovornjaka v Lippstadtu in moški v Emmerichu. O umrlem vozniku, čigar vozilo je zadel sunek vetra, poročajo tudi iz Brandenburga.

V Hamburgu je del drevesa hudo poškodoval 17-letnega dijaka, na katerega je padla velika veja.

Prebivalcem območij, kjer divja neurje, so oblasti priporočile, naj se zaradi nevarnosti padanja dreves in strešnikov ob močnem vetru ne zadržujejo na prostem.

Zaradi podrtih dreves je sicer na zahodu Nemčije 140.000 odjemalcev brez elektrike. V Thüringenu veter odkriva strehe in odnaša krajevne in prometne table. Več vozil je bilo pri tem poškodovanih. Streho je odneslo tudi z ene od lokalnih šol in to medtem, ko so bili otroci še v objektu. Kdaj bo stavba spet primerna za pouk, še ni znano. Nihče od otrok pri tem ni bil poškodovan.

Na območju Kassla so podrta drevesa povzročila pravi prometni kolaps - zaprte so številne ceste, vozila pa ujeta med drevesi.

Na letališčih Köln in Düsseldorf so prizemljena številna leta, druge preusmerjajo na sosednja letališča. Nemške železnice so začasno prekinile ves medkrajevni promet. Potnikom svetujejo, naj pred odhodom na pot preverijo, če je zaradi vremenskih razmer prišlo do zamud ali odpovedi v železniškem prometu.

Zaradi neurja so odpovedali pouk v šolah na območju gorovja Harz in delih Spodnje Saške. V Severnem Porenju Vestfaliji pa so lahko šole same odločile, ali bo pouk potekal ali ne.

Dodatne preglavice v Nemčiji - predvsem v prometu - povzročajo tudi nizke temperature. Policija je sporočila, da se je zaradi poledice na cestah v delih Spodnje Saške ponoči "vsako minuto" zgodila prometna nesreča.

Na Nizozemskem močan veter 'odnaša' ljudi in kolesa

Močan veter je zajel tudi Nizozemsko. Tamkajšnja meteorološka služba je razglasila rdeči alarm za večji del države. Na jugu države sunki vetra že dosegajo tudi do 140 kilometrov na uro.

Nekega moškega je v mestu Olst na vzhodu Nizozemske pod seboj pokopala veja, ki je padla z drevesa, drugi je umrl, ko se je na njegov avtomobil v bližini nemške meje podrlo drevo, je sporočila nizozemska policija.

BBC poroča, da je policija zaprla središče mesta Almere vzhodno od Amsterdama, ki ima okrog 200.000 prebivalcev.

Zaradi močnega vetra so do nadaljnjega odpovedali vse lete na amsterdamsko letališče Schiphol in z njega. Tudi na Nizozemskem so zaradi močnega vetra ustavili železniški promet.

Severe windstorm Friederike vs. roof in Amsterdam, the Netherlands, today Jan 18. Report: Nikki Minino pic.twitter.com/klJcnFbz66 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 18, 2018

V Belgiji je umrla ženska, na njen avtomobil je med vožnjo skozi gozd 30 kilometrov jugovzhodno od Bruslja padlo drevo.

Zaradi neurja je zaprto belgijsko pristanišče Gent. Predmeti, ki jih je na tire zanesel veter, pa ovirajo železniški promet.

V Angliji brez elektrike 59.000 gospodinjstev

V Veliki Britaniji pa težave povzroča močno sneženje. Oblasti so državljane pozvale, naj se na pot odpravijo le, če je to nujno potrebno, saj so ceste zasnežene in spolzke, poroča Guardian.

Sneg je pobelil Veliko Britanijo. (Foto: AP)

Britanski vremenoslovci so zaradi močnega vetra in sneženja izdali rumeno opozorilo. V Angliji je brez elektrike ostalo 59.000 gospodinjstev, poroča britanski BBC.

V Veliki Britaniji so vremenoslovci izdali rumeno opozorilo. (Foto: AP)

Po navedbah Independenta je močan veter uničil kletko v zavetišču za volkove v Beenhamu. Ena od živali je zjutraj pobegnila, zato so oblasti zaprle bližnjo šolo.

Neurje v Italiji povzročilo škodo in zahtevalo smrtno žrtev

Neurje, ki je zajelo več delov Italije, je povzročilo gmotno škodo in zahtevalo smrtno žrtev. Na severu Italije - predvsem v dolini Aoste - so zaradi močnega vetra zaprte številne smučarske proge, na Siciliji, v okolici Neaplja in Sardiniji pa je moten trajektni promet.

V mestu Crotone na jugu Italije je umrl moški, ki je z bratom splezal na streho hiše, da bi preveril škodo zaradi neurja. Močan sunek vetra ga je odpihnil s strehe, poročajo italijanski mediji.

V Rimu je strešnik, ki ga je veter odnesel s strehe ene od šol, poškodoval deklico. Veter je podrl tudi številna drevesa. Več jih je padlo na avtomobile.