FOTO in VIDEO: Vrh G20 spremljajo nasilni protesti, policisti uporabili tudi vodni top

Vrh skupine G20 v Hamburgu spremljajo nasilni izgredi. Že dopoldne so protestniki napadli policijsko postajo v hamburškem okrožju Altona in zažgali več policijskih vozil. Zgorelo je še več drugih vozil, po podatkih nemške tiskovne agencije dpa med 25 in 30. S signalno raketo so poskušali tudi sklatiti policijski helikopter in ga za las zgrešili. Prav tako so izgredniki razbili okna na mongolskem konzulatu in preluknjali gume na vozilu kanadske delegacije.

Medtem je na stotine protestnikov v različnih predelih mesta poskušalo prodreti skozi varnostne barikade okrog prizorišča srečanja skupine G20. Napadli so tudi varnostnike v hotelu, ki gosti nekatere državnike, med njimi ruskega predsednika Vladimirja Putina in avstralskega premierja Malcolma Turnbulla.

V Hamburg se je odpravil eden najostrejših Trumpovih kritikov, newyorški župan Bill De Blasio, ki se namerava pridružiti protestom. Tam bo eden glavnih govorcev na sobotnem shodu.

Protestniki so med drugim blokirali pot, po kateri bi moral na prizorišče srečanja prispeti ameriški predsednik Donald Trump. Policija jih je sicer razgnala z vodnim topom, a je moral Trump na poti na prizorišče narediti ovinek. Je pa njegova soproga Melania ostala ujeta v rezidenci, kjer prebiva v Hamburgu, saj ga iz varnostnih razlogov ne more zapustiti.

Protestniki celo s čolni poskušali priti do območja, kjer protesti niso dovoljeni

Popoldne se je nov nasilen protest začel na trgu Millerntorplatz, med zbranimi pa je bilo tudi več sto skrajnih levičarjev, ki sami sebe imenujejo "črni blok", in so se že v četrtek zapletli v nasilen obračun s policijo. Policija je proti protestnikom na trgu, ki leži na območju St. Pauli, uporabila vodni top, ker naj bi se brez dovoljenja začeli premikati v smeri pristanišča.

Njihov cilj naj bi bilo območje koncertne dvorane Elphilharmonie, kjer se bodo kasneje na koncertu in večerji zbrali voditelji, ki se udeležujejo vrha. Tudi iz bližine dvorane so poročali o incidentih med protestniki in policijo.

Do območja, na katerem protesti niso dovoljeni, so protestniki – šlo naj bi za pripadnike okoljevarstvene organizacije Greenpeace – med drugim poskušali priti celo s 15 čolni prek reke Elbe. Ko so se približali policijski barikadi, so poskakali v vodo, nakar jih je odpeljala policija.

Kot je še sporočila policija, je bilo resno poškodovanih 11 udeležencev protestov, ki so med begom pred njimi poskušali preplezati mrežno ograjo. Ta se je pod njihovo težo podrla, zaradi česa so s precejšne višine popadali na tla.

Nemška policija je morala proti protestnikom uporabiti tudi vodni top. (Foto: AP)

Slovenec v Hamburgu: Priporočljivo je zadrževanje doma

Še pred tem je hamburška policija, ki je zaprosila za okrepitve, sporočila, da je bilo v protestih poškodovanih 159 policistov, pridržali pa so 45 nasilnih protestnikov. Policisti, ki skrbijo za varnost, so sicer opremljeni z oklepniki, helikopterji, čolni in vodnimi topovi.

Zaradi protestov je v mestu tudi močno oviran promet. Policija odsvetuje vožnjo v središče mesta. Vozniki vlakov podzemne železnice ne smejo ustavljati na postajah v bližini protestov. Policija poleg tega navaja, da protestniki mečejo predmete na tire.

Zaradi zaostrenih varnostnih razmer so organizatorji na drugo lokacijo prestavili t. i. damski program, v katerem sodelujejo partnerke in partnerji svetovnih voditeljev.

Slovenec, ki živi v Hamburgu, nam je povedal, da je varnost v mestu zelo poostrena. "Priporočljivo je zadrževanje doma. Če se kam odpraviš, te legitimirajo policisti in vprašajo, kam si namenjen. Nevarne so predvsem skupine ljudi, ki so oblečeni v temna oblačila in so maskirani (sončna očala, kapuce, kape)," je pojasnil in dodal, da prebivalci pričakujejo, da se bo situacija v ponedeljek umirila.

Najbolj množičen protest je napovedan za soboto

Protestniki se v Hamburgu sicer zbirajo že vse od nedelje, zato je mesto na severu Nemčije ves čas pod strogimi varnostnimi ukrepi. Sprva mirni protesti so se v nasilne izgrede sprevrgli v četrtek zvečer. Skupina zamaskiranih protestnikov je napadla policiste, ti pa so odgovorili z vodnim topom in solzivcem. Poškodovanih je bilo 76 policistov in neznano število protestnikov.

Protestnega shoda z naslovom "Dobrodošli v peklu" se je udeležilo približno 12.000 ljudi. Med njimi naj bi bilo okrog tisoč levičarskih skrajnežev, ki so policiste zamaskirani napadli s steklenicami, pirotehničnimi sredstvi in drugimi predmeti.

Najbolj množičen protest je napovedan za soboto. Na njem pričakujejo 100.000 ljudi, za varnost pa naj bi skrbelo 20.000 policistov.

Nemška kanclerka Angela Merkel, ki je letos gostiteljica vrha G20, je nasilne proteste označila za nesprejemljive. Mirne proteste razume, "nasilni protesti pa ogrožajo življenja in so zato nesprejemljivi", je dejala na novinarski konferenci.