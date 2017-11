FOTO in VIDEO: Zaprte šole in zvita pločevina v New Delhiju, najbolj onesnaženi prestolnici na svetu

V indijski prestolnici New Delhi so danes zaradi hudo onesnaženega zraka zaprli vse šole, zdravniki pa so posvarili, da gre za izredne razmere na področju javnega zdravja. Posnetki iz New Delhija - sicer najbolj onesnažene prestolnice na svetu, celo bolj od Pekinga - kažejo ulice, prekrite z gostim sivim smogom.

Raven onesnaženosti, merjena kot koncentracija zdravju nevarnih trdnih delcev PM2,5 v ozračju, je davi za kar 28-krat presegla raven, ki jo kot še sprejemljivo določa Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Potem ko so v mestu že pred tem zaprli osnovne šole, so zdaj oblasti odredile, da bodo najmanj do nedelje zaprte vse šole. To pomeni vsaj pet dni brez pouka za približno pet milijonov učencev, vpisanih v skoraj 6000 javnih in zasebnih šol.

Indijsko zdravniško združenje je medtem posvarilo, da je onesnaženost tako huda, da gre za izredne razmere na področju javnega zdravja. Razmere pa naj bi se v prihodnjih dneh po napovedih okoljskih agencij še poslabšale.

Zaradi smoga se je zgodilo ogromno prometnih nesreč

Shocking smog around New Delhi causes a multiple pile up...and continues as the aftermath is recorded... pic.twitter.com/SwBQfDwSBH — Agent Daz (@dazmoriarty) November 8, 2017

V zadnjih letih so skušale mestne oblasti hude težave z zrakom rešiti z različnimi začasnimi ukrepi, kot sta zaprtje elektrarn in prepoved vožnje za nekatere avtomobile, a pravega učinka ni bilo. Indijski urad za preprečevanje onesnaženosti okolja, ki ga je zaradi slabih razmer ustanovilo vrhovno sodišče, je v torek znova predlagal podobne ukrepe, med drugim zaprtje opekarn in podražitev parkirnin.

Najhujše so razmere praviloma ob prihodu zime, in sicer zaradi vrste razlogov - od t. i. inverzije, ko hladnejši zrak v nižinah "ujame" onesnaževala pri tleh, in brezvetrja, pa do emisij in npr. sežiganja žetvenih ostankov na poljih v okolici New Delhija.