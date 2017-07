VIDEO: Zaradi divjanja požarov s plaže Plavi horizonti evakuirali turiste

Na črnogorski obali na območju Tivta divja več gozdnih požarov. Ogenj se hitro širi zaradi vetra, zato so iz letovišča Luštica in s plaže Plavi horizonti evakuirali turiste. S približno 20 požari na obali se bori več kot 100 gasilcev, ki imajo zaradi razgibanega terena, poraslega z borovci in grmičevjem, težko delo. Na pomoč so jim priskočila tudi letala za gašenje požarov.