FOTO in VIDEO: Kalifornijski požari zahtevali že najmanj deset življenj

Guverner ameriške zvezne države Kalifornije Jerry Brown je zaradi številnih požarov v naravi v ponedeljek razglasil izredne razmere za sedem okrožij na severu države in na jugu v okrožju Orange blizu Los Angelesa, policija in gasilci pa so do ponedeljka zvečer poročali o najmanj desetih smrtnih žrtvah.

Najhuje je v treh vinorodnih okrožjih Sonoma, Napa in Yuba, kjer pridelujejo najboljša ameriška vina. V Sonomi so našteli sedem smrtnih žrtev, med njimi je umrla slepa starejša ženska, katere truplo so našli na dvorišču pred njeno hišo v kraju Santa Rosa.

Požari so uničili okrog 30.000 hektarjev površin, najmanj 1500 hiš in drugih objektov, ukazu za evakuacijo pa se je odzvalo 20.000 ljudi. Gost dim se vali proti jugu na območje zaliva San Francisco.

Požar je izbruhnil tudi na jugu v okrožju Orange, natančneje v premožnem predelu Anaheim Hills, kjer je bilo uničenih nekaj hiš, tamkajšnje prebivalce pa so evakuirali.

V ponedeljek je po Kaliforniji divjalo najmanj 15 požarov v naravi, za katere vzroka še ne vedo. Delo več tisoč gasilcev je zelo oviral močan veter s sunki do 80 kilometrov na uro.