FOTO: Kljub opozorilom zaradi onesnaženega zraka izvedli polmaraton 

Kljub hudo onesnaženemu zraku in opozorilom zdravnikov so v indijskem New Delhiju izvedli polmaraton. Po navedbah ameriškega veleposlaništva v indijski prestolnici je bilo v času polmaratona v zraku skoraj devetkrat več najmanjših in najbolj škodljivih trdnih delcev, kot jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija.

Nekateri tekači so nosili maske, številni so povedali, da so jih zaradi onesnaženja pekle oči in so imeli so suho grlo. Večina tekačev - v glavnem je šlo za lokalno prebivalstvo - pa je tekla brez zaščitne opreme.

Indijsko zdravniško združenje je organizatorje pozvalo, naj polmaraton zaradi hudega onesnaženja, ki so mu v mestu priča že nekaj tednov, odpovejo, a se za to niso odločili. Zeleno luč za tekmo je v četrtek dalo tudi sodišče. Polmaratona se je udeležilo okoli 35.000 tekačev.

Zaradi smoga so v preteklih dveh tednih v New Delhiju večkrat odpovedali pouk. Danes so bile razmere zaradi rahlega dežja sicer nekoliko boljše, a je bil zrak še vedno zelo onesnažen in neprimeren za gibanje na prostem.

New Delhi je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije eno najbolj onesnaženih mest, kakovost zraka je bila leta 2014 slabša od tiste v Pekingu, ki je prav tako znan po hudem onesnaženju.