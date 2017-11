FOTO: Libanonski premier Hariri prvič po dveh tednih zunaj Savdske Arabije, obiskal je Pariz

Libanonski premier v odstopu Saad Hariri je danes prispel v Pariz iz Savdske Arabije. To je njegova prva pot v tujino, odkar je iz Rijada pred dvema tednoma presenetljivo sporočil svoj odstop in vzbudil domneve, da ga v Rijadu zadržujejo proti njegovi volji. V Parizu se je sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Hariri je v v francosko prestolnico dopoldne prispel na vabilo francoskega predsednika Macrona, ki želi pomagati pri rešitvi politične krize v Libanonu. Z njim se je v Elizejski palači nato sestal na pogovorih.

Po pogovorih je Hariri potrdil, da se bo v sredo vrnil v Libanon in se udeležil slovesnosti ob dnevu neodvisnosti. Dodal je, da bo v Bejrutu pojasnil svoja stališča po srečanju z libanonskim predsednikom Michelom Aounom. Iz urada Aouna, ki odstopa Haririja še ni sprejel, so sicer pred tem danes že sporočili, da mu je Hariri po telefonu iz Pariza danes sporočil, da se bo v Libanon vrnil v sredo.

Hariri se je ob tem Macronu zahvalil za podporo. "Dokazal je nesporno prijateljstvo in tega ne bom nikoli pozabil," je dejal. "Francija je še enkrat pokazala veličino svoje vloge v svetu in regiji. Dokazala je svojo zavezanost Libanonu in njegovi stabilnosti," je dodal Hariri.

Macron je poudaril, da bi morali Haririju omogočiti, da se vrne v domovino ter tam potrdi ali prekliče svoj odstop. (Foto: AP)

Macron izjave po srečanju ni dal, ko se je skupaj s soprogo Brigitte, Haririjem ter njegovo soprogo in starejšim sinom na stopnicah pred Elizejsko palačo nastavil fotografom pred številnimi novinarji.

Mlajša otroka Haririja sta sicer zaradi izpitov ostala v Rijadu, je povedal vir blizu Haririju. Kot je dodal, premier ne želi svojih otrok vpletati v svoje zadeve.

Zavrnil govorice o omejeni svobodi gibanja

Odkar je Hariri 4. novembra sporočil odstop, v javnosti krožijo različne govorice o njegovi usodi, predvsem o njegovi svobodi gibanja. Med drugim so se pojavile navedbe, da je v Savdski Arabiji ujetnik tamkajšnjega režima, a jih je zavrnil, znova tudi pred odhodom z zasebnim letalom v Pariz.

Hariri, ki uživa podporo Rijada in ima tudi savdsko državljanstvo, je nepričakovano odstopil po manj kot letu dni na položaju. Kot razlog je navedel pritisk Irana na Libanon, tudi preko šiitskega gibanja Hezbolah, ter grožnje s smrtjo.

Pred dnevi je Hariri že napovedal, da se bo vrnil v Libanon. Ni izključil niti možnosti, da bi preklical odstop. A to bi storil le, če se bosta Iran in šiitsko gibanje Hezbolah nehala vmešavati v regionalne konflikte, je pojasnil.

Iz urada francoskega predsednika so v sredo sporočili, da je Hariri skupaj z družino povabljen v Francijo "za nekaj dni". Pojasnili so, da to ne pomeni, da bo ostal v Franciji v izgnanstvu. Macron je poudaril, da bi morali Haririju omogočiti, da se vrne v domovino ter tam potrdi ali prekliče svoj odstop.