FOTO: Med glavno turistično sezono na grških ulicah na tone smeti

V Grčiji že 10 dni stavkajo smetarji, zato se na ulicah številnih grških mest kopičijo smeti. Do situacije, ki je neprijetna tako za oko kot tudi za nos, prihaja v času turistične sezone.

Na ulicah grških mest, kot so Atene in Solun, po oceni lokalnih oblasti leži več kot 1000 ton smeti.

"Končno moramo nehati s streli v koleno," je na spletnem družbenem omrežju Twitter zapisal predsednik združenja grških turističnih podjetij Gianis Recos. Kot je opozoril, nadaljevanje stavke škodi tako domačinom kot turizmu.

Smetarji so v torek sklenili, da bodo s stavko nadaljevali najmanj do četrtka. Grški premier Aleksis Cipras je pred tem v srečanju z vodstvom sindikata smetarjev skušal stavko končati - med drugim jim je obljubil, da bo sam poskrbel za to, da ne bo nihče ostal brez službe.

Sindikat je sporočil, da obljube niso dovolj. Želijo namreč rešitve na zakonski ravni.

Stavkajoči se bojijo za delovna mesta, potem ko Grčija že sedem let zateguje pas v zameno za nujno potrebna mednarodna posojila. Še posebej so na udaru začasno zaposleni delavci, saj je sodišče prepovedalo podaljšanje njihovih pogodb.

Smeti, ki se kopičijo na ulicah pod žgočim poletnim grškim soncem, povzročajo tudi zdravstvene skrbi, prebivalci med drugim poročajo tudi o večjem številu insektov, podgan, divjih psov in mačk. Nekatera mesta so odvoz smeti začasno zaupala zasebnim podjetjem, kar pa ustvarja dodatni pritisk na njihove že tako šibke finance.