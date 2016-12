FOTO: Mehičan dobremu milijonu ljudi poslal povabilo na hčerin 15. rojstni dan, en moški v množici umrl

V video povabilu, ki ga je posnel na začetku meseca decembra, je Crescencio Ibarra napovedal zabavo za hčerin 15. rojstni dan, ki se je odvila 26. decembra v predelu La Joya v središču mehiškega glavnega mesta.

"Zdravo, kako ste? 26. decembra vas vabimo na zabavo za 15. rojstni dan naše hčerke Rubi Ibarra Garcia," je povabilo svetu predal Ibarra. Ob njem sta bili žena Anaelda Garcia in slavljenka Rubi. Potem je razglasil, da bo zmagovalec v dirki s konji prejel 490 dolarjev nagrade.

Eden od udeležencev dirke je bil tudi Felix Pena, lokalni konjerejec. Za Hora Zero je pred zabavo povedal, da je na dirko prijavil svojega konja Osa Dormida (Zaspanega medveda) in pričakoval, da bo zmagal. "Tega ne počnem zaradi denarja, ampak zaradi slave in časti," je dejal.

V videu, ki so ga posneli na dirki, je videti prah, ki ga dvigujejo konji ter Peno, ki nezavesten leži na tleh. Umrl je na poti v bolnišnico.

Mnogi udeleženci zabave se nesreče niso niti zavedeli. Še vedno sicer ni jasno, zakaj je Pena sploh stopil na tekmovalno stezo. Nekateri so sklepali, da je morda napačno ocenil razdaljo med njim in tekmovalnimi konji. Policija je dejala, da je zabava kljub množični udeležbi sicer minila mirno.

Velike zabave za rojstni dan v Mehiki niso nič posebnega. (Foto: AP)

Masovne zabave za rojstni dan v Mehiki niso nič nenavadnega

Tako velika zabava za rojstni dan sicer v Mehiki ni nič nenavadnega. A Rubijina je vseeno posebna zaradi pozornosti, ki jo je sprožilo povabilo njenega očeta. Ta je video objavil na družbenem omrežju Facebook, nato pa se je hitro razširilo po spletu. V zgodbo se je vmešal celo lokalni letalski prevoznik Mexican airline Interjet: "Ali se odpravljate na Rubijin 15. rojstni dan?" so zapisali in ponudili 30 % popust za lete v njeno državo.

Ibarra je kasneje razložil, da je želel na zabavo povabiti zgolj sosede in prijatelje, a obljubil, da ne bodo nikomur zaprli vrat. Na dan praznovanja je k njim prispelo na tisoče ljudi, med njimi ogromno novinarjev. Njen oče je predstavnikom medijev sicer zagrozil, da bo zabavo zaključil, če hčerke vsaj za nekaj trenutkov ne bodo pustili pri miru.

Na ducate šotorov in miz s hrano je čakalo na udeležence zabave. Ti so imeli priložnost čestitati slavljenki, ki je bila kljub ogromni množici ljudi videti prav vedra v vijolični obleki in s tiaro na glavi.