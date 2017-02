FOTO: Mehičani na meji postavili živi zid

“Z roko v roki želimo pokazati na narodno enotnost, v kateri ne delamo razlik med ljudmi,” je pred kamerami na meji med ZDA in Mehiko dejal mehiški senator Armando Rios Piter. Z okoli 1500 mehiškimi državljani, številnimi politiki, študenti in ostalimi je v kraju Ciudad Juarez ob meji z ZDA sodeloval v mirnem protestu zoper načrtov ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v katerih je predvidena postavitev mejnega zidu. “Mehika zmore več,” je dejal.

Živi zid na meji med Mehiko in ZDA (Foto: AP)

Protesta so se udeležili tudi Američani

Protesta pa se niso udeležili le Mehičani, temveč so jim podporo pokazali tudi občani El Pasa, ki leži na ameriški strani v zvezni državi Teksas. “El Paso in Ciudad Juarez sta eno mesto,” je dejal župan ameriškega dela mesta Armando Cabada. Njegov mehiški kolega, se pravi župan Ciudad Juareza, je dodal, da živi zid dokazuje, kako so ljudje, ki živijo ob meji v teh časih bolj enotni kot kadarkoli prej.

Ameriška ministra prihodnji teden v Mehiko

Trump še naprej vztraja, da bo gradil zid na meji, za katerega da bo plačala Mehika, napoveduje spremembe v sporazumu o prosti trgovini v Severni Ameriki (Nafta), izgon Mehičanov iz ZDA, uvedbo mejnega davka in še kaj, zaradi česar demonstracije proti njemu potekajo redno ne le v ZDA, ampak tudi v Mehiki.

Mehiška vlada je potrdila, da prihodnji četrtek prihajata na obisk državni sekretar Rex Tillerson in minister za domovinsko varnost ZDA John Kelly. Prihajata na pogovore, o katerih sta se januarja po telefonu dogovorila predsednika Trump in Enrique Pena Nieto.

Trump je južno sosedo v času predvolilne kampanje izkoriščal kot grešnega kozla za skoraj vse nesreče, ki so doletele ZDA, s tem pa nadaljuje tudi v Beli hiši. Zaradi žaljivega Trumpovega obnašanja je Pena Nieto januarja odpovedal obisk Washingtona.

Mehiška vlada je sporočila, da Tillerson in Kelly prihajata spodbujat konstruktivne, spoštljive in tesne odnose med državama. Mehiko lahko upravičeno skrbi, kdo sedi v Beli hiši, saj gre proti severu 80 odstotkov njenega izvoza. Če bo Trump škodoval trgovini, bo to pomenilo več revščine v Mehiki in večji pritisk na mejo.