FOTO: Minilo je eno leto, odkar se je poslovil 'el Comandate'

Kuba je v soboto brez večjih fanfar obeležila prvo obletnico dolgoletnega voditelja revolucije Fidela Castra. Tudi njegova želja je bila, da se tovrstnih obletnic ne proslavlja, vendarle so se ga spomnili številni Kubanci, predvsem pa so obletnico z obširnimi zapisi obeležili državni mediji, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Kubanci sicer spoštujejo njegove želje, da se ga po smrti ne kuje v nebo. Po njem niso imenovali nobene ceste, trga ali stavbe. Prav tako mu niso (še) nikjer postavili kakega spomenika.

Vendarle so po vsej državi prisotni napisi na zidovih, kot so "Jaz sem Fidel" ali pa "Fidel bo vedno z nami" in podobno.

Zlasti kubanski mediji pa so na obletnico smrti "el Comandateja" pripravili obširne spomine o njegovih podvigih, govorih in zapisih. To sicer še vedno objavljajo vsak dan, še navaja AFP.

Glavno spominsko slovesnost ob obletnici "fizične smrti" Castra so pripravili na Univerzi v Havani, kjer je imel pogosto svoje dolge in goreče nagovore. Vlada pa kake posebne slovesnosti ob obletnici Castra, ki je državo vodil 48 let, ni pripravila.

Fidel Castro je umrl 25. novembra lani, v starosti 90 let. Po revoluciji je Kubi s trdo roko vladal med letoma 1959 in 2006, dve leti kasneje pa je oblast predal svojemu mlajšemu bratu Raulu, ki je tudi sam vse kaj drugega kot mladenič - junija jih je dopolnil 86.

Bil je še zadnja velika osebnost mednarodnega komunizma in ikona hladne vojne, ki je na pragu ZDA oblikoval komunistično državo in skoraj pet desetletij kljuboval močni sosedi.