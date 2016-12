FOTO: Na Filipinih pustošil tajfun Nock-Ten

Trije ljudje so umrli v provinci Albay, med njimi je bila tudi 57-letna ženska, na katero je v nedeljo zvečer padla betonska stena v njeni hiši. Starejši par je davi utonil v reki, je sporočila filipinska policija. Četrta žrtev je moški, na katerega se je v provinci Quenzon med reševanjem njegove družine podrla palma, je sporočil guverner province David Suarez.

Tajfun je od nedelje zvečer do danes do poldneva kopno na različnih krajih države dosegel sedemkrat. Prizadel je območje Bicola, jug otočja Luzon in otočje Eastern Visayas. V tajfunu je bila poškodovana električna napeljava, zaradi česar so nekatera območja ostala brez elektrike.

V pristaniščih je obstalo več kot 12.000 ljudi ter številne tovorne in potniške ladje. Večje letalske družbe so danes odpovedale številne domače in mednarodne lete, še navaja dpa.

Na leto Filipine v povprečju prizadene okoli 20 tajfunov. Eden najhujših je bil tajfun Haiyan, ki je novembra 2013 zahteval 6000 smrtnih žrtev, več kot tisoč ljudi pa je bilo pogrešanih.