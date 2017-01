FOTO in VIDEO: Trump protestnikom, besnim zvezdnikom: Saj smo imeli volitve. Zakaj ti ljudje niso volili?

Protesti za pravice žensk in proti novemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu so v soboto v Washingtonu, po ZDA in celo po svetu z udeležbo presegli vse napovedi in pričakovanja. Po ocenah organizatorjev je po svetu protestiralo več kot 4,6 milijona ljudi, poroča agencija Reuters. Ameriška mesta je skupno preplavilo več kot dva milijona ljudi, najbolj množični pa so bili shodi v Washingtonu, Los Angelesu in New Yorku.

V ameriški prestolnici oblasti uradnih ocen udeležbe sicer niso dale, a po navedbah organizatorjev shoda – organizacije Women's March on Washington – je prišlo okoli milijon ljudi, kar je štirikrat več, kot so sprva pričakovali. Številke se sicer razlikujejo, britanski BBC in agencija AP namreč omenjata dobrih 500.000 protestnikov.

Vsekakor se je na tem protestu, ki je bil najbolj številčen, zbralo več ljudi, kot jih je dan prej prišlo na Trumpovo inavguracijo. Množica je bila pisana – v njej so bili tako moški kot ženske, tako družine z otroki kot tudi najstniki in upokojenci. Prevladovala so rožnata pokrivala v obliki mačje glave, razlog zanje je slavni posnetek Trumpa, ki so ga objavili med kampanjo in v katerem se hvali, da lahko spričo svoje slave ženske brez skrbi grabi za mednožje. V tem primeru je uporabil izraz pussy (muca).

'Govoril je o katastrofi, a ta se bo zgodila z njim na oblasti'

"Tu smo zato, da opozorimo Trumpa in republikance v kongresu, da so ženske pravice pomembne in naj pazijo koga dajo na vrhovno sodišče ter kakšne zakone bodo sprejemali. Če bodo skušali omejiti ženske pravice do naših teles, do izobraževanja in če bodo izključevali drugačne, potem lahko računajo na to, da ne bodo dolgo na oblasti," je povedala Nicole iz bližnjega Arlingtona. Na vprašanje kaj jo najbolj moti pri novem predsedniku pa je izjavila, da nima tako velikega papirja.

"Tu sem zaradi mame, zaradi družine, zaradi homoseksualcev in vseh drugih ljudi, katerih glas se skuša s Trumpovo zmago utišati," je dejala Zhena iz Minneapolisa v Minnesoti. "Prišli smo zaradi Trumpa, pa tudi zaradi republikancev, ki nadzirajo kongres," je dodala Joy iz Orlanda na Floridi. "Vse kar smo slišali doslej od Trumpa in republikancev nam daje slutiti, da ne bodo podpirali pravic žensk. Če ne bodo, potem bodo čez dve leti odšli. Najprej iz kongresa, potem pa še iz Bele hiše," je dejala Emma iz Seattla v državi Washington. Edgar iz prestolnice Washington je razložil, da je prišel, ker podpira ženske. "Imam mamo, sestro in babico in mi ni vseeno," je povedal.

"Dovolj nam je ignorantskih državljanov. S Trumpovo zmago je to preseglo vse meje. Govoril je o katastrofi, ampak ta se bo zgodila z njim na oblasti. Če misli, da je njegova pot pravi recept za ureditev tega, kar v Ameriki ne deluje, se hudo moti," sta dejala Josh iz New Yorka in Susan iz Tennesseeja.

Trumpa ne marajo, lepa Melania se jim smili. (Foto: AP)

Trumpa ne marajo, lepa Melenia se jim smili

Udeleženci protestov Trumpa očitno ne marajo, a večina nima nič proti novi prvi dami ZDA slovenskega rodu Melanii Trump. Na vprašanje, kaj meni o novi prvi dami, je Nicole zagotovila, da je presunljivo lepa in lepo nosi obleke.

"Malce se mi pa smili, da so jo vrgli v to zmešnjavo in še posebej zato, da mora iti vsako noč v posteljo s tem," je dodala Jen iz Virginije.

"Po pravici povedano ne vem dovolj o njej, da bi ji lahko sodila, vendar pa upam, da se bo s takšnim možem znala postaviti za svoje pravice. Res mora biti stresno in želim ji vso srečo," pa je povedala Susan iz St. Louisa.

Madonna ni skoparila s kletvicami

Pohod za pravice žensk se je začel na travniku National Mall, kjer so znani in slavni, ki jih na Trumpovi inavguraciji ni bilo, opozarjali, da so se zbrali v imenu dostojanstva celotne nacije, za pravice, ki so pod udarom in proti delitvam ter nestrpnosti.

Igralka Ashley Judd je zagotovila, da jih ne bo nihče grabil za muce, transparentov s podobno vsebino pa je bilo malo morje. Govoril je tudi Michael Moore, glasbenica Madonna je v svojem slogu besno preklinjala novega predsednika, Alicia Keys je pela.

"Potrebovali smo ta srhljivi trenutek, da smo se streznili! Zdi se, da smo vsi skupaj zdrsnili v nek lažen občutek udobja, da bo pravici zadoščeno in bo dobro na koncu premagalo zlo. Dobro res ni zmagalo na teh volitvah, bo pa zmagalo na koncu!", je povedala Madonna, ki ni skoparila s kletvicami.

Po njenih besedah je ta shod začetek revolucije in "ne bomo odnehali", je dejala pevka, ki je v predsedniški kampanji podpirala Hillary Clinton. "Vsem tistim, ki mislite, da se nikoli več ne bomo zbrali, pa sporočam: J*** se! To je le začetek nujno potrebnih sprememb!"

Kot pravi, je zaradi Trumpa jezna, besna pravzaprav. "Da, jezna sem! Zgrožena! In ja, precej sem razmišljala, da bi razstrelila Belo hišo! A vem, da to ne bo spremenilo ničesar. Ne smemo obupati!" je bodrila zbrano množico.

Madonna je bila zelo ostra. (Foto: AP)

Po govorih se je začel pohod. Množica ljudi se je razlila po aveniji Constitution ter še po treh avenijah. Trumpovi podporniki, ki še niso zapustili mesta, so se vidno ter glasno čudili dogajanju. Povodenj množic na mirnih pohodih po prestolnici in drugih ameriških mestih pa pri podpornikih Clintonove sprožajo tudi jezne odzive.

"Želela bi, da bi vsi ti ljudje prišli na volišča novembra lani," je povedala gospa, ki ni želela izdati svojega imena. Clintonova je sicer preko Twitterja podprla pohode brez takšne grenkobe.

(Foto: AP)

Trump: Zdi se mi, da so bile volitve

Donald Trump se je na proteste, ki so uperjeni proti njemu, danes odzval na Twitterju. Dejal je, da so mirni protesti temelj demokracije, in četudi se z njimi ne strinja, sprejema dejstvo, da imajo ljudje pravico, da povedo svoje mnenje.

Se je pa vprašal to, kar se sicer sprašuje tudi marsikdo drug - kje so bili ti nezadovoljni ljudje, ko so bile volitve. "Gledal sem te proteste, čeprav se mi je zdelo, da smo imeli volitve. Zakaj ti ljudje niso volili?"

Trump je še ocenil, da zvezdniki ciljem protestnikov ne koristijo. S čimer se sicer strinja tudi nekaj protestnikov, še posebej potem, ko so kletvice in vulgarni zvezdniški vzkliki v veliki meri zasenčili druge poudarke shoda.