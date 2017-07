FOTO: Na tisoče Turkov preplavilo ulice na obletnico neuspelega državnega udara 

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je ob obletnici neuspelega puča čustven nagovoril množice ljudi tako v Istanbulu kot Ankari. ''Ljudje tisto noč niso imeli orožja, imeli so zastave in kar je še bolj pomembno, imeli so vero,'' je dejal.

V noči, ko je del vojske skušal prevzeti nadzor nad državo, je umrlo skoraj 250 ljudi, več kot 2000 jih je bilo ranjenih. Državni udar ni uspel, med drugim tudi zato, ker pučisti niso imeli dovolj podpore v najvišjih delih oblasti, niso imeli nadzora in podpore medijev, prav tako, kot se je izkazalo, tudi ne ljudi.

Po tej noči se je Turčija močno spremenila, saj je puču sledila čistka, ki je še ni videti konec. Odpuščenih je bilo okoli 150.000 javnih uslužbencev, okoli 50.000 ljudi so aretirali. Še ta petek so odpustili 7000 ljudi. Erdogan je na včerajšnjih slovenstnostih poudaril, da podpira smrtno kazen za pučiste in da naj bi nosili zaporniške obleke, podobne tistim v zloveščem Guantanamu.

Erdogan je najprej nagovoril množico na bosporskem mostu, kjer so se ljudje uprli vojaškim tankom. ''Hvaležen sem vsem, ki ste branili našo državo. Pučisti so zaprli ta most na noč, ko so svetu hoteli pokazati, da imajo nadzor. A so se morali soočiti z milijoni, ki so odšli na ulice in branili ponos svojega naroda,'' je dejal Erdogan in dodal, da bi ''zlomil glave izdajalcem'', ki so načrtovali udar.

Erdogan je nagovoril množice tako v Istanbulu kot Ankari. (Foto: AP)

Nato je Erdogan odkril spomenik mučenikom na mostu, ki so ga zdaj preimenovali v Most mučenikov 15. julija.

Govor tudi v Ankari

Nato je Erdogan odpotoval v prestolnico, kjer je nagovoril parlament, ki so ga pučisti lani bombardirali. Na noč udara ''je naš narod pokazal svetu, kakšen narod smo,'' je dejal.

15. julij je zdaj razglašen za nacionalni praznik demokracije in enotnosti.

Brez kritik ni šlo

Opozicija je do dogajanja po puču upravičeno kritična, saj se zdi, da je demokracije v Turčiji vse manj. ''Lani smo ubili pravičnost. Namesto normalizacije razmer smo dobili stalne izredne razmere,'' je opozoril opozicijski vodja Kemal Kilicdaroglu.