FOTO in VIDEO: Najhujši požar v zadnjih 25 letih v Bronxu zahteval 12 življenj, med žrtvami tudi enoletni otrok

V hudem požaru, ki je zajel petnadstropno stavbo v Bronxu, je umrlo najmanj 12 ljudi, med njimi tudi enoletni otrok. Več oseb je poškodovanih, štiri osebe so še v kritičnem stanju, poroča BBC.

Newyorški župan Bill De Blasio je povedal, da gre za neizrekljivo tragedijo, enega najhujših požarov na tem območju v zadnjih 25 letih. Vzrok požara, s katerim se je borilo več kot 160 gasilcev, še ni znan.

Ogenj je opečnato stavbo z dvajsetimi stanovanji, ki je bila zgrajena leta 1916, zajel okrog 19. ure zvečer po lokalnem času (okrog polnoči po srednjeevropskem).

De Blasio je dejal, da so preživele stanovalce namestili v bližnji osnovni šoli in jim tam uredili začasno bivališče, saj je New York poleg vsega zajel še hud arktični mraz. "Gre za izjemno tragedijo, to je najhujši požar v tem četrtletju. Družine so raztrgane, ljudje neutolažljivi," je dodal župan.

Gasilcem je iz goreče stavbe uspelo rešiti najmanj 12 ljudi. Pretreseni preživeli so pred gorečo stavbo lahko le nemočno spremljali, kako rdeči zmaj požira njihove ljubljene in imetje, poroča CNN. Med njimi je bila tudi ženska, ki je povedala, da ji je mama poslala SMS sporočilo, da je ujeta v 3. nadstropju goreče stavbe.

Vodja gasilcev Daniel Nigro je na tiskovni konferenci dejal: "Žrtve so bile stare od enega pa do 50 let. Šokirani smo nad izgubo življenj."

Gasilcem je požar uspelo pogasiti okrog 22. ure zvečer po lokalnem času. Župan De Blasio je povedal, da so bili gasilci na kraju dogodka sicer v treh minutah.

Z ognjem se je borilo več kot 160 gasilcev. (Foto: AP)

'Dim je bil grozljiv, od vsepovsod so se slišali kriki - zbežite'

Ena od prič, Rafael Gonzales, ki živi v stavbi nasproti prizorišča požara, je za WCBS-TV povedala, da ga je prebudil močan vonj po dimu, nato je opazil ljudi, ki so si poskušali rešiti življenje z uporabo požarnih stopnic. Ogenj se je širil izjemno hitro, je dodal Gonzales.

59-letni Thierno Diallo pa je dejal, da mu je eden od sosedov rešil življenje s trkanjem po vratih. "Ljudje so kričali, povsod je bil ogenj. Zgrabil sem jopič in stekel ven, zavit le v brisačo in obut v natikače."

Okna v zgornjih nadstropjih so zaradi strašnega pritiska popokala. "Dim je bil grozljiv, od vsepovsod so se slišali kriki - zbežite!" je dejal Jamal Flicker. "Slišal sem žensko, ki je vpila, da je ujeta in da potrebuje pomoč."

Ana Santiago, ki stanuje v stavbi povsem zraven pogorele, je za New York Times povedala: "Zbežala sem na prosto, ko sem zavohala dim in videla mlada dekleta, ki so stala na požarnih stopnicah, bosa in brez plaščev."

Oblasti so po požaru sporočile, da v stavbi ni bilo dvigala. Dve od žrtev so gasilci našli mrtvi v kadi.

Agencija AP poroča, da gre za enega najhujših požarov v New Yorku - vključno z 11. septembrom - od leta 1990, ko je ogenj v prostorih društva Happy Land zahteval 87 življenj. Leta 2007 je prav tako v Bronxu zagorelo zaradi pokvarjenega grelca, umrlo je devet otrok in ena odrasla oseba.

Na začetku tega meseca pa so v požaru, ki je zajel njihov dom v predelu Brooklyn, umrli mama in njeni trije otroci.

Newyorški poklicni gasilci so na spletni strani zapisali, da je število žrtev požarov v lanskem letu upadlo na 48, kar je najmanj v zadnjih 100 letih, odkar beležijo podatke.